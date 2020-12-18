https://ria.ru/20201218/dzholi-1589987552.html

"Иранскую Анджелину Джоли" освободили из тюрьмы

"Иранскую Анджелину Джоли" освободили из тюрьмы

Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд, известную как "Зомби — Анджелина Джоли", выпустили из тюрьмы. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T22:31

2020-12-18T22:31

2020-12-18T22:31

тегеран (город)

иран

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд, известную как "Зомби — Анджелина Джоли", выпустили из тюрьмы. Об этом пишет Mirror.Ранее сообщалось, что девушку посадили на десять лет за публикацию в соцсети отредактированных фотографий.Она разместила в инстаграме снимки с жутковатым и изможденным лицом в качестве шутки. Аккаунт стал популярным, о девушке стали писать СМИ. Сообщалось, будто ее истощенный вид — результат десятков пластических операций, а сама блогерша якобы пыталась стать похожей на Анджелину Джоли. После этого девушку задержали по обвинению в богохульстве.По информации Mirror, Фатиме выпустили из-под стражи всего через несколько дней после оглашения сурового приговора благодаря "массовому давлению со стороны СМИ". Семье девушки пришлось выплатить залог.Сначала ей отказывали в освобождении из тюрьмы даже на таких условиях. При этом другие заключенные с похожими обвинениями получили возможность внести залог, говорится в статье.Сейчас Фатиме вернулась в Тегеран, к своей семье.

https://ria.ru/20201211/dzholi-1588867717.html

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тегеран (город), иран, в мире