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"Иранскую Анджелину Джоли" освободили из тюрьмы
"Иранскую Анджелину Джоли" освободили из тюрьмы
Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд, известную как "Зомби — Анджелина Джоли", выпустили из тюрьмы. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T22:31
2020-12-18T22:31
2020-12-18T22:31
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иран
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд, известную как "Зомби — Анджелина Джоли", выпустили из тюрьмы. Об этом пишет Mirror.Ранее сообщалось, что девушку посадили на десять лет за публикацию в соцсети отредактированных фотографий.Она разместила в инстаграме снимки с жутковатым и изможденным лицом в качестве шутки. Аккаунт стал популярным, о девушке стали писать СМИ. Сообщалось, будто ее истощенный вид — результат десятков пластических операций, а сама блогерша якобы пыталась стать похожей на Анджелину Джоли. После этого девушку задержали по обвинению в богохульстве.По информации Mirror, Фатиме выпустили из-под стражи всего через несколько дней после оглашения сурового приговора благодаря "массовому давлению со стороны СМИ". Семье девушки пришлось выплатить залог.Сначала ей отказывали в освобождении из тюрьмы даже на таких условиях. При этом другие заключенные с похожими обвинениями получили возможность внести залог, говорится в статье.Сейчас Фатиме вернулась в Тегеран, к своей семье.
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РИА Новости
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тегеран (город), иран, в мире
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд, известную как "Зомби — Анджелина Джоли", выпустили из тюрьмы. Об этом пишет Mirror
.
Ранее сообщалось, что девушку посадили на десять лет за публикацию в соцсети отредактированных фотографий.
Она разместила в инстаграме снимки с жутковатым и изможденным лицом в качестве шутки. Аккаунт стал популярным, о девушке стали писать СМИ. Сообщалось, будто ее истощенный вид — результат десятков пластических операций, а сама блогерша якобы пыталась стать похожей на Анджелину Джоли. После этого девушку задержали по обвинению в богохульстве.
По информации Mirror, Фатиме выпустили из-под стражи всего через несколько дней после оглашения сурового приговора благодаря "массовому давлению со стороны СМИ". Семье девушки пришлось выплатить залог.
Сначала ей отказывали в освобождении из тюрьмы даже на таких условиях. При этом другие заключенные с похожими обвинениями получили возможность внести залог, говорится в статье.
Сейчас Фатиме вернулась в Тегеран
, к своей семье.