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В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека
В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека
Три человека погибли при столкновении машины с экскаватором в Березовском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка ГИБДД. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:44
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красноярский край
березовский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении машины с экскаватором в Березовском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка ГИБДД."Вечером в Березовском районе водитель Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате происшествия водитель легкового автомобиля был госпитализирован, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте", - сказал представитель ведомства.По предварительной информации пассажиры и водитель не пользовались ремнями безопасности. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dtp-1589863394.html
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красноярский край, березовский район, происшествия

В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека

18:44 18.12.2020 (обновлено: 19:22 18.12.2020)
 
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края
ДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении машины с экскаватором в Березовском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка ГИБДД.
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края
ДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
ДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края
"Вечером в Березовском районе водитель Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате происшествия водитель легкового автомобиля был госпитализирован, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте", - сказал представитель ведомства.
По предварительной информации пассажиры и водитель не пользовались ремнями безопасности. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Красноярский крайБерезовский районПроисшествия
 
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