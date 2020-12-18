В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека
18:44 18.12.2020 (обновлено: 19:22 18.12.2020)
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении машины с экскаватором в Березовском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка ГИБДД.
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
ДТП с участием экскаватора в Березовском районе Красноярского края
"Вечером в Березовском районе водитель Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате происшествия водитель легкового автомобиля был госпитализирован, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте", - сказал представитель ведомства.
По предварительной информации пассажиры и водитель не пользовались ремнями безопасности. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.