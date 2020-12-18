https://ria.ru/20201218/dtp-1589960676.html

В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека

В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека

Три человека погибли при столкновении машины с экскаватором в Березовском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка ГИБДД. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:44

2020-12-18T18:44

2020-12-18T19:22

красноярский край

березовский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении машины с экскаватором в Березовском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка ГИБДД."Вечером в Березовском районе водитель Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате происшествия водитель легкового автомобиля был госпитализирован, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте", - сказал представитель ведомства.По предварительной информации пассажиры и водитель не пользовались ремнями безопасности. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dtp-1589863394.html

красноярский край

березовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, березовский район, происшествия