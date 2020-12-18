https://ria.ru/20201218/dtp-1589876904.html

В Удмуртии священник и его жена погибли в ДТП

В Удмуртии священник и его жена погибли в ДТП

В Увинском районе Удмуртской Республики произошло ДТП, в котором погиб священнослужитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:51

2020-12-18T12:51

2020-12-18T13:52

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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УФА, 18 дек — РИА Новости. В Увинском районе Удмуртской Республики произошло ДТП, в котором погиб священнослужитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По данным республиканского управления ГИБДД, авария произошла 15 декабря. Семья — водитель, его жена и двое детей — на "Ладе Гранта" столкнулись с камазом. Мужчина и женщина погибли."Еще два пассажира "Лады" — мальчики двух и четырех лет — получили травмы, были доставлены в больницу. Травмы не серьезные, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили агентству в ведомстве.Собеседник отметил, что дети находились в машине в удерживающих креслах, которые и спасли им жизнь.

https://ria.ru/20201217/dtp-1589779687.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия), происшествия