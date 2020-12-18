https://ria.ru/20201218/dtp-1589876904.html
В Удмуртии священник и его жена погибли в ДТП
В Удмуртии священник и его жена погибли в ДТП
В Увинском районе Удмуртской Республики произошло ДТП, в котором погиб священнослужитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:51
2020-12-18T12:51
2020-12-18T13:52
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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УФА, 18 дек — РИА Новости. В Увинском районе Удмуртской Республики произошло ДТП, в котором погиб священнослужитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По данным республиканского управления ГИБДД, авария произошла 15 декабря. Семья — водитель, его жена и двое детей — на "Ладе Гранта" столкнулись с камазом. Мужчина и женщина погибли."Еще два пассажира "Лады" — мальчики двух и четырех лет — получили травмы, были доставлены в больницу. Травмы не серьезные, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили агентству в ведомстве.Собеседник отметил, что дети находились в машине в удерживающих креслах, которые и спасли им жизнь.
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удмуртская республика (удмуртия), происшествия
УФА, 18 дек — РИА Новости. В Увинском районе Удмуртской Республики произошло ДТП, в котором погиб священнослужитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По данным республиканского управления ГИБДД, авария произошла 15 декабря. Семья — водитель, его жена и двое детей — на "Ладе Гранта" столкнулись с камазом. Мужчина и женщина погибли.
"Еще два пассажира "Лады" — мальчики двух и четырех лет — получили травмы, были доставлены в больницу. Травмы не серьезные, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили агентству в ведомстве.
Собеседник отметил, что дети находились в машине в удерживающих креслах, которые и спасли им жизнь.