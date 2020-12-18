https://ria.ru/20201218/donbass-1589896001.html
В Кремле заявили, что Донбасс живет в блокаде со стороны Украины
В Кремле заявили, что Донбасс живет в блокаде со стороны Украины
Россия не будет оставаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который отторгнут Украиной и живет в условиях блокады со стороны своей родины, заявил... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:04
2020-12-18T14:04
2020-12-18T14:09
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не будет оставаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который отторгнут Украиной и живет в условиях блокады со стороны своей родины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя слова о необходимости российской помощи этому региону.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. По его словам, "это касается и поддержания производства, решений социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера".В пятницу Пескова попросили разъяснить эти слова и конкретизировать, в чем будет выражаться такое наращивание помощи, будет ли оно заключаться в создании там "города-сада" и на что рассчитывать жителям региона."В этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент, безучастной к судьбам этих людей. Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент", - продолжил представитель Кремля.На просьбу уточнить, что еще может быть сделано, помимо оказания гуманитарной помощи, Песков ответил: "Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, украина, в мире
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Россия не будет оставаться безучастной к судьбам жителей Донбасса
, который отторгнут Украиной
и живет в условиях блокады со стороны своей родины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, объясняя слова о необходимости российской помощи этому региону.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. По его словам, "это касается и поддержания производства, решений социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера".
В пятницу Пескова попросили разъяснить эти слова и конкретизировать, в чем будет выражаться такое наращивание помощи, будет ли оно заключаться в создании там "города-сада" и на что рассчитывать жителям региона.
"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", - сказал в ответ пресс-секретарь президента РФ.
"В этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент, безучастной к судьбам этих людей. Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент", - продолжил представитель Кремля.
На просьбу уточнить, что еще может быть сделано, помимо оказания гуманитарной помощи, Песков ответил: "Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто".