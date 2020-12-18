Глава СЖР прокомментировал закрытие "Дома-2"
19:33 18.12.2020 (обновлено: 23:05 18.12.2020)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Закрытие шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ, которое выходило в эфир 16 лет, говорит о том, что аудитория вещателя уходит "от примитива к более культурному контенту", заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее пресс-служба ТНТ сообщила о закрытии шоу "Дом-2", финальный двухчасовой выпуск выйдет в эфир 30 декабря.
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"Неужели "Дом-2" надоел даже руководству ТНТ? Многие годы эта программа вызывала споры нашей аудитории, ее ругали чаще всего, но не закрывали по понятным причинам. А понятные причины кроются в той самой доле и в том самом рейтинге, который каждый день в цифровом формате ложится на стол каждого главного редактора. И от этого зависит, увы, к сожалению, не только его настроение, но и зарплата сотрудников, потому что доля дает возможность более дорогую рекламу привлекать на канал", - сказал Соловьев.
Решение ТНТ о закрытии проекта, по словам главы СЖР, позволяет сделать вывод, что интерес зрителя к шоу утрачен. "Хочется надеяться, что это может свидетельствовать об уходе аудитории от примитива к более интересному и более культурному контенту, который стал производить канал. На канале в последнее время появилась масса очень интересных сериалов, и вполне возможно, они теперь пойдут по этому пути", - добавил Соловьев.
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