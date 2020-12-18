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Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии
Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:20
2020-12-18T10:20
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если оппозиция не оспорит подписанный закон в суде.Парламент Молдавии в четверг принял решение о снижении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин."Я понимаю, что снижение пенсионного возраста может создать проблемы для государственного бюджета, поэтому я принял решение, что это решение вступит в силу с 1 января 2022 года. Мы взяли год, чтобы вместе с правительством и партнерами найти решение – где взять деньги и как обеспечить функционирование пенсионной системы Молдавии", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.По словам президента, он уже подписал этот закон, но оппозиция может попытаться оспорить его в суде, если найдет подходящие аргументы.
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игорь додон, молдавия, в мире

Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии

10:20 18.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если оппозиция не оспорит подписанный закон в суде.
Парламент Молдавии в четверг принял решение о снижении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.
"Я понимаю, что снижение пенсионного возраста может создать проблемы для государственного бюджета, поэтому я принял решение, что это решение вступит в силу с 1 января 2022 года. Мы взяли год, чтобы вместе с правительством и партнерами найти решение – где взять деньги и как обеспечить функционирование пенсионной системы Молдавии", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
По словам президента, он уже подписал этот закон, но оппозиция может попытаться оспорить его в суде, если найдет подходящие аргументы.
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