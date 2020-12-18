https://ria.ru/20201218/dodon-1589846062.html

Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии

Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:20

2020-12-18T10:20

2020-12-18T10:20

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если оппозиция не оспорит подписанный закон в суде.Парламент Молдавии в четверг принял решение о снижении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин."Я понимаю, что снижение пенсионного возраста может создать проблемы для государственного бюджета, поэтому я принял решение, что это решение вступит в силу с 1 января 2022 года. Мы взяли год, чтобы вместе с правительством и партнерами найти решение – где взять деньги и как обеспечить функционирование пенсионной системы Молдавии", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.По словам президента, он уже подписал этот закон, но оппозиция может попытаться оспорить его в суде, если найдет подходящие аргументы.

https://ria.ru/20201216/yazyk-1589551509.html

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игорь додон, молдавия, в мире