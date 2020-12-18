https://ria.ru/20201218/dnr-1589853188.html

В ДНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела силовиками

В ДНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела силовиками

Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:00

2020-12-18T11:00

2020-12-18T11:01

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу утром украинские силовики выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по районам двух населенных пунктов ДНР."В результате чего ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника республики", - сообщил представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201217/ukraina-1589676367.html

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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире