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Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов
Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе дистанционного образования – это временная и вынужденная мера, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.На пресс-конференции Путин назвал дистанционное образование "вынужденной мерой" и выразил уверенность, что нынешний период дистанционного образования "рано или поздно закончится"."Думаю, президент поставил здесь точку: "дистанционка" – это вынужденная временная мера, которая никоим образом не может заменить очного образования", - подчеркнул Миронов, которого цитирует пресс-служба.Также, по мнению лидера СР, ответы президента свидетельствуют о том, что "социальная защита населения остается приоритетом его деятельности". "Президент, в частности, дал ясно понять, что, несмотря на проблемы бюджета, надо выполнять конституцию и индексировать пенсию работающим пенсионерам. Собственно эту же позицию я слышал от президента во время нашей встречи в июне этого года. Уверен, что в этом вопросе справедливость восторжествует", - сообщил депутат.
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, общество

Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов

11:43 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе дистанционного образования – это временная и вынужденная мера, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.
На пресс-конференции Путин назвал дистанционное образование "вынужденной мерой" и выразил уверенность, что нынешний период дистанционного образования "рано или поздно закончится".
"Думаю, президент поставил здесь точку: "дистанционка" – это вынужденная временная мера, которая никоим образом не может заменить очного образования", - подчеркнул Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Также, по мнению лидера СР, ответы президента свидетельствуют о том, что "социальная защита населения остается приоритетом его деятельности". "Президент, в частности, дал ясно понять, что, несмотря на проблемы бюджета, надо выполнять конституцию и индексировать пенсию работающим пенсионерам. Собственно эту же позицию я слышал от президента во время нашей встречи в июне этого года. Уверен, что в этом вопросе справедливость восторжествует", - сообщил депутат.
Ученик школы №1580 во время онлайн урока у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Путин прокомментировал дистанционное образование
 
РоссияСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
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