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Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов
Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе дистанционного образования – это временная и вынужденная мера, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.На пресс-конференции Путин назвал дистанционное образование "вынужденной мерой" и выразил уверенность, что нынешний период дистанционного образования "рано или поздно закончится"."Думаю, президент поставил здесь точку: "дистанционка" – это вынужденная временная мера, которая никоим образом не может заменить очного образования", - подчеркнул Миронов, которого цитирует пресс-служба.Также, по мнению лидера СР, ответы президента свидетельствуют о том, что "социальная защита населения остается приоритетом его деятельности". "Президент, в частности, дал ясно понять, что, несмотря на проблемы бюджета, надо выполнять конституцию и индексировать пенсию работающим пенсионерам. Собственно эту же позицию я слышал от президента во время нашей встречи в июне этого года. Уверен, что в этом вопросе справедливость восторжествует", - сообщил депутат.
https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589743150.html
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов
считает, что президент РФ Владимир Путин
на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе дистанционного образования – это временная и вынужденная мера, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.
На пресс-конференции Путин назвал дистанционное образование "вынужденной мерой" и выразил уверенность, что нынешний период дистанционного образования "рано или поздно закончится".
"Думаю, президент поставил здесь точку: "дистанционка" – это вынужденная временная мера, которая никоим образом не может заменить очного образования", - подчеркнул Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Также, по мнению лидера СР, ответы президента свидетельствуют о том, что "социальная защита населения остается приоритетом его деятельности". "Президент, в частности, дал ясно понять, что, несмотря на проблемы бюджета, надо выполнять конституцию и индексировать пенсию работающим пенсионерам. Собственно эту же позицию я слышал от президента во время нашей встречи в июне этого года. Уверен, что в этом вопросе справедливость восторжествует", - сообщил депутат.