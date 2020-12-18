https://ria.ru/20201218/distantsionka-1589861361.html

Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов

Путин поставил точку в вопросе дистанционной учебы, считает Миронов

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:43

2020-12-18T11:43

2020-12-18T11:43

россия

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг "поставил точку" в вопросе дистанционного образования – это временная и вынужденная мера, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.На пресс-конференции Путин назвал дистанционное образование "вынужденной мерой" и выразил уверенность, что нынешний период дистанционного образования "рано или поздно закончится"."Думаю, президент поставил здесь точку: "дистанционка" – это вынужденная временная мера, которая никоим образом не может заменить очного образования", - подчеркнул Миронов, которого цитирует пресс-служба.Также, по мнению лидера СР, ответы президента свидетельствуют о том, что "социальная защита населения остается приоритетом его деятельности". "Президент, в частности, дал ясно понять, что, несмотря на проблемы бюджета, надо выполнять конституцию и индексировать пенсию работающим пенсионерам. Собственно эту же позицию я слышал от президента во время нашей встречи в июне этого года. Уверен, что в этом вопросе справедливость восторжествует", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589743150.html

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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, общество