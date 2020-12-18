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Религия и мировоззрение
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Мишустин обсудил с главным раввином России межконфессиональный диалог
Мишустин обсудил с главным раввином России межконфессиональный диалог
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином страны Берлом Лазаром, они обсудили развитие межконфессионального диалога в РФ,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:09
2020-12-18T12:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином страны Берлом Лазаром, они обсудили развитие межконфессионального диалога в РФ, сообщается на сайте кабмина."Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями. Председатель правительства подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России, направленной на развитие межконфессионального диалога и сохранение культурного многообразия", - говорится на сайте.Добавляется, что во время беседы Мишустин и Лазар обсудили дальнейшие шаги, направленные на поддержание согласия и взаимоуважения в обществе.Премьер-министр поздравил главного раввина с Ханукой, которая в этом году отмечается с 10 по 18 декабря.
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новости - религия и мировоззрение, берл лазар, михаил мишустин, общество

Мишустин обсудил с главным раввином России межконфессиональный диалог

12:09 18.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин и главный раввин России Берл Лазар во время встречи
Михаил Мишустин и главный раввин России Берл Лазар во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином страны Берлом Лазаром, они обсудили развитие межконфессионального диалога в РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями. Председатель правительства подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России, направленной на развитие межконфессионального диалога и сохранение культурного многообразия", - говорится на сайте.
Добавляется, что во время беседы Мишустин и Лазар обсудили дальнейшие шаги, направленные на поддержание согласия и взаимоуважения в обществе.
Премьер-министр поздравил главного раввина с Ханукой, которая в этом году отмечается с 10 по 18 декабря.
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарМихаил МишустинОбщество
 
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