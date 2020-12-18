https://ria.ru/20201218/dialog-1589866108.html

Мишустин обсудил с главным раввином России межконфессиональный диалог

Мишустин обсудил с главным раввином России межконфессиональный диалог

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином страны Берлом Лазаром, они обсудили развитие межконфессионального диалога в РФ,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:09

2020-12-18T12:09

2020-12-18T12:09

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

берл лазар

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином страны Берлом Лазаром, они обсудили развитие межконфессионального диалога в РФ, сообщается на сайте кабмина."Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями. Председатель правительства подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России, направленной на развитие межконфессионального диалога и сохранение культурного многообразия", - говорится на сайте.Добавляется, что во время беседы Мишустин и Лазар обсудили дальнейшие шаги, направленные на поддержание согласия и взаимоуважения в обществе.Премьер-министр поздравил главного раввина с Ханукой, которая в этом году отмечается с 10 по 18 декабря.

https://ria.ru/20201210/khanuka-1588612061.html

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новости - религия и мировоззрение, берл лазар, михаил мишустин, общество