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Экскурсовод объяснил пропажу детей в подмосковных пещерах
Экскурсовод объяснил пропажу детей в подмосковных пещерах
Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу туристов, заблудившихся в пещерах в Подмосковье, рассказал телеканалу "360" подробности... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T04:01
2020-12-18T10:12
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу туристов, заблудившихся в пещерах в Подмосковье, рассказал телеканалу "360" подробности инцидента.Ранее сообщалось, что десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. Среди них было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не выходили на связь с утра. Позже представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пропавших детей нашли.Инструктор опроверг информацию, согласно которой, он якобы разминулся с подопечными. По его словам, группа "подошла ко старому выходу", однако им не удалось подняться наверх, поскольку "он был завален".Молодой человек уточнил, что заранее договорился с женой, чтобы она вызвала спасателей, если он и его подопечные не будут выходить на связь в течение шести часов. Бокова доставили в отделение полиции для допроса.
https://ria.ru/20201217/deti-1589811633.html
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

Экскурсовод объяснил пропажу детей в подмосковных пещерах

04:01 18.12.2020 (обновлено: 10:12 18.12.2020)
 
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСпасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах
Спасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу туристов, заблудившихся в пещерах в Подмосковье, рассказал телеканалу "360" подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. Среди них было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не выходили на связь с утра. Позже представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пропавших детей нашли.
Сьяновские пещеры - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Власти рассказали о состоянии найденных в пещерах детей
Инструктор опроверг информацию, согласно которой, он якобы разминулся с подопечными. По его словам, группа "подошла ко старому выходу", однако им не удалось подняться наверх, поскольку "он был завален".

"Часть детей осталась там со взрослым отдыхать и пить чай, я с остальными поднялся к основному выходу. Там меня встретили сотрудники МЧС", — пояснил Боков.

Молодой человек уточнил, что заранее договорился с женой, чтобы она вызвала спасателей, если он и его подопечные не будут выходить на связь в течение шести часов.
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Пропажа детей в подмосковных пещерах СьяныРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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