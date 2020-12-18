https://ria.ru/20201218/deti-1589824853.html

Экскурсовод объяснил пропажу детей в подмосковных пещерах

Экскурсовод объяснил пропажу детей в подмосковных пещерах

Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу туристов, заблудившихся в пещерах в Подмосковье, рассказал телеканалу "360" подробности... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T04:01

2020-12-18T04:01

2020-12-18T10:12

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу туристов, заблудившихся в пещерах в Подмосковье, рассказал телеканалу "360" подробности инцидента.Ранее сообщалось, что десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. Среди них было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не выходили на связь с утра. Позже представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пропавших детей нашли.Инструктор опроверг информацию, согласно которой, он якобы разминулся с подопечными. По его словам, группа "подошла ко старому выходу", однако им не удалось подняться наверх, поскольку "он был завален".Молодой человек уточнил, что заранее договорился с женой, чтобы она вызвала спасателей, если он и его подопечные не будут выходить на связь в течение шести часов. Бокова доставили в отделение полиции для допроса.

https://ria.ru/20201217/deti-1589811633.html

https://ria.ru/20201217/peschery-1589817081.html

россия

московская область (подмосковье)

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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия