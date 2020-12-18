https://ria.ru/20201218/deputat-1589972437.html
В Госдуме прокомментировали закрытие "Дома-2"
В Госдуме прокомментировали закрытие "Дома-2"
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:02
2020-12-18T20:02
2020-12-18T23:04
ярослав нилов
лдпр
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет.Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2". Первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году."Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", - написал Нилов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20201218/dom-2-1589987927.html
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ярослав нилов, лдпр, общество