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В Госдуме прокомментировали закрытие "Дома-2"
В Госдуме прокомментировали закрытие "Дома-2"
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:02
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ярослав нилов
лдпр
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет.Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2". Первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году."Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", - написал Нилов в Telegram-канале.
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ярослав нилов, лдпр, общество

В Госдуме прокомментировали закрытие "Дома-2"

20:02 18.12.2020 (обновлено: 23:04 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет.
Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2". Первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году.
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 22:57
Проект телеканала ТНТ "Дом-2"
"Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", - написал Нилов в Telegram-канале.
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Ярослав НиловЛДПРОбщество
 
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