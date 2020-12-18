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На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку
На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку
Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:56
2020-12-18T12:22
ситуация на украине
ульяна супрун
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".Так, в список неэффективных препаратов она внесла йод и зеленку и посоветовала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами.Аналогичные претензии экс-чиновница выдвинула к горчичникам и оксолиновой мази, предупредив, что их использование может вызвать ожоги кожи.Супрун также рекомендовала отказаться от мази Вишневского и популярной "Звездочки", поскольку, по ее словам, их эффективность научно не доказана.Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. Чиновница не раз попадала в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. Так, например, она призывала украинцев есть "поменьше черной икры", а также утверждала, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья.
https://ria.ru/20190522/1554782239.html
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ситуация на украине, ульяна супрун, в мире

На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

09:56 18.12.2020 (обновлено: 12:22 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЙод
Йод - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".
Так, в список неэффективных препаратов она внесла йод и зеленку и посоветовала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.05.2019
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Аналогичные претензии экс-чиновница выдвинула к горчичникам и оксолиновой мази, предупредив, что их использование может вызвать ожоги кожи.
Супрун также рекомендовала отказаться от мази Вишневского и популярной "Звездочки", поскольку, по ее словам, их эффективность научно не доказана.
Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. Чиновница не раз попадала в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. Так, например, она призывала украинцев есть "поменьше черной икры", а также утверждала, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья.
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