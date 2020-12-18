https://ria.ru/20201218/dekommunizatsiya-1589842113.html

На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:56

2020-12-18T09:56

2020-12-18T12:22

ситуация на украине

ульяна супрун

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156392/12/1563921269_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_df1a9fb5e1c3e97c0131df3a53ec78c1.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".Так, в список неэффективных препаратов она внесла йод и зеленку и посоветовала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами.Аналогичные претензии экс-чиновница выдвинула к горчичникам и оксолиновой мази, предупредив, что их использование может вызвать ожоги кожи.Супрун также рекомендовала отказаться от мази Вишневского и популярной "Звездочки", поскольку, по ее словам, их эффективность научно не доказана.Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. Чиновница не раз попадала в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. Так, например, она призывала украинцев есть "поменьше черной икры", а также утверждала, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья.

https://ria.ru/20190522/1554782239.html

https://ria.ru/20190913/1558637132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, ульяна супрун, в мире