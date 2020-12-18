https://ria.ru/20201218/darknet-1589843734.html

В "Ростелекоме" рассказали, почему школьники идут в даркнет

В "Ростелекоме" рассказали, почему школьники идут в даркнет

Школьники идут в даркнет, поскольку устроиться на работу в сети намного проще, чем на официальную работу, а также из-за красивого слова "хакер", рассказал в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:08

2020-12-18T10:08

2020-12-18T11:09

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Школьники идут в даркнет, поскольку устроиться на работу в сети намного проще, чем на официальную работу, а также из-за красивого слова "хакер", рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.По его словам, подрастающее поколение гораздо больше живет в цифровом мире, чем их родители."Раньше разборки школьников происходили во дворах, сейчас же, если мальчики что-то не поделили, один другому взламывает страничку в "ВКонтакте". Причем если обычный работодатель школьника не может принять на работу, то даркнет запросто примет. Родители не против, что ребенок увлекается компьютером, и не знают, чем он в реальности занят, да и школьникам нравится, как это звучит, - "хакер!", - отметил он.Отвечая на вопрос, стоит ли ввести в школах курс по информационной и кибербезопасности, он сказал: "Да, несомненно"."Когда я учился в школе, у нас были уроки ОБЖ, на которых мы учились надевать противогазы. Сейчас вопросы безопасности находятся в другой плоскости. Школьникам надо прививать и финансовую грамотность, и компьютерную грамотность, и основы кибергигиены", - добавил Ляпунов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20191217/1562488557.html

https://ria.ru/20201218/kiberataka-1589840700.html

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социальный навигатор, детские вопросы, ростелеком, общество