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В "Ростелекоме" рассказали, почему школьники идут в даркнет
В "Ростелекоме" рассказали, почему школьники идут в даркнет
Школьники идут в даркнет, поскольку устроиться на работу в сети намного проще, чем на официальную работу, а также из-за красивого слова "хакер", рассказал в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:08
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Школьники идут в даркнет, поскольку устроиться на работу в сети намного проще, чем на официальную работу, а также из-за красивого слова "хакер", рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.По его словам, подрастающее поколение гораздо больше живет в цифровом мире, чем их родители."Раньше разборки школьников происходили во дворах, сейчас же, если мальчики что-то не поделили, один другому взламывает страничку в "ВКонтакте". Причем если обычный работодатель школьника не может принять на работу, то даркнет запросто примет. Родители не против, что ребенок увлекается компьютером, и не знают, чем он в реальности занят, да и школьникам нравится, как это звучит, - "хакер!", - отметил он.Отвечая на вопрос, стоит ли ввести в школах курс по информационной и кибербезопасности, он сказал: "Да, несомненно"."Когда я учился в школе, у нас были уроки ОБЖ, на которых мы учились надевать противогазы. Сейчас вопросы безопасности находятся в другой плоскости. Школьникам надо прививать и финансовую грамотность, и компьютерную грамотность, и основы кибергигиены", - добавил Ляпунов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20191217/1562488557.html
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социальный навигатор, детские вопросы, ростелеком, общество

В "Ростелекоме" рассказали, почему школьники идут в даркнет

10:08 18.12.2020 (обновлено: 11:09 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковВ октябре в России запустят первый онлайн-университет социальных наук
В октябре в России запустят первый онлайн-университет социальных наук - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Школьники идут в даркнет, поскольку устроиться на работу в сети намного проще, чем на официальную работу, а также из-за красивого слова "хакер", рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
По его словам, подрастающее поколение гораздо больше живет в цифровом мире, чем их родители.
Хакер - РИА Новости, 1920, 17.12.2019
17 декабря 2019, 14:15
Данные почти каждого россиянина побывали в даркнете, заявил эксперт
"Раньше разборки школьников происходили во дворах, сейчас же, если мальчики что-то не поделили, один другому взламывает страничку в "ВКонтакте". Причем если обычный работодатель школьника не может принять на работу, то даркнет запросто примет. Родители не против, что ребенок увлекается компьютером, и не знают, чем он в реальности занят, да и школьникам нравится, как это звучит, - "хакер!", - отметил он.
"А сами юные хакеры не осознают возможных последствий своих действий. Поэтому для нас и для общества в целом очень важна задача воспитания и правильного профессионального ориентирования подростков, ведь их интерес к технологиям можно направить в верное русло", - указал эксперт.
Отвечая на вопрос, стоит ли ввести в школах курс по информационной и кибербезопасности, он сказал: "Да, несомненно".
"Когда я учился в школе, у нас были уроки ОБЖ, на которых мы учились надевать противогазы. Сейчас вопросы безопасности находятся в другой плоскости. Школьникам надо прививать и финансовую грамотность, и компьютерную грамотность, и основы кибергигиены", - добавил Ляпунов.
Читайте полный текст интервью >>
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
09:45
В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки
 
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