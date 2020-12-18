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Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T06:11
2020-12-18T14:44
playstation
sony corporation
компьютерные игры
cyberpunk 2077
москва
технологии
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Sony отзывает из магазинов игру Cyberpunk 2077
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.Ролевой экшен Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак".
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playstation, sony corporation, компьютерные игры, cyberpunk 2077, москва, технологии

Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077

06:11 18.12.2020 (обновлено: 14:44 18.12.2020)
 
© AFP 2020 / INA FASSBENDERЛоготип игры Cyberpunk 2077
Логотип игры Cyberpunk 2077 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AFP 2020 / INA FASSBENDER
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.

"SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store", — говорится в заявлении.

Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.
У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.
Ролевой экшен Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак".
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PlayStationSony CorporationКомпьютерные игрыCyberpunk 2077МоскваТехнологии
 
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