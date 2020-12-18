https://ria.ru/20201218/cyberpunk-1589828559.html

Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077

Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077

Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T06:11

2020-12-18T06:11

2020-12-18T14:44

playstation

sony corporation

компьютерные игры

cyberpunk 2077

москва

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Sony отзывает из магазинов игру Cyberpunk 2077

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589828731_0:69:3182:1859_1920x0_80_0_0_50aef9ca40e2b6c064064e5553e347b2.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.Ролевой экшен Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак".

https://ria.ru/20201215/cyberpunk-1589309226.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

playstation, sony corporation, компьютерные игры, cyberpunk 2077, москва, технологии