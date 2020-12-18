https://ria.ru/20201218/cyberpunk-1589828559.html
Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T06:11
2020-12-18T06:11
2020-12-18T14:44
playstation
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cyberpunk 2077
москва
технологии
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Sony отзывает из магазинов игру Cyberpunk 2077
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.Ролевой экшен Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак".
https://ria.ru/20201215/cyberpunk-1589309226.html
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playstation, sony corporation, компьютерные игры, cyberpunk 2077, москва, технологии