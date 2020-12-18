Онлайн-собрание Научного совета РАН о связи COVID-19 и эндокринопатий
21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и эндокринопатии".
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Ведущие:
- академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир СТАРОДУБОВ;
- академик РАН Иван ДЕДОВ.
Участники:
- вице-президент РАН, академик, председатель Совета Владимир ЧЕХОНИН;
- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ эндокринологии Наталья МОКРЫШЕВА с докладом "Проблемы эндокринологической службы и их решения в эпоху COVID-19";
- академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина ШЕСТАКОВА с докладом "Сахарный диабет и COVID-19";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по координации эндокринологической службы НМИЦ эндокринологии Екатерина ТРОШИНА с докладом "Ожирение и COVID-19";
- д.м.н., заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий НМИЦ эндокринологии Жанна БЕЛАЯ с докладом "Болезнь Иценко-Кушинга и COVID-19";
- д.м.н., директор Института высшего и дополнительного профессионального образования НМИЦ эндокринологии Екатерина ПИГАРОВА с докладом "Надпочечниковая недостаточность и COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Ведущие:
- академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир СТАРОДУБОВ;
- академик РАН Иван ДЕДОВ.
Участники:
- вице-президент РАН, академик, председатель Совета Владимир ЧЕХОНИН;
- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ эндокринологии Наталья МОКРЫШЕВА с докладом "Проблемы эндокринологической службы и их решения в эпоху COVID-19";
- академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина ШЕСТАКОВА с докладом "Сахарный диабет и COVID-19";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по координации эндокринологической службы НМИЦ эндокринологии Екатерина ТРОШИНА с докладом "Ожирение и COVID-19";
- д.м.н., заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий НМИЦ эндокринологии Жанна БЕЛАЯ с докладом "Болезнь Иценко-Кушинга и COVID-19";
- д.м.н., директор Института высшего и дополнительного профессионального образования НМИЦ эндокринологии Екатерина ПИГАРОВА с докладом "Надпочечниковая недостаточность и COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru