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https://ria.ru/20201218/buzova-1589853407.html
Визажистка рассказала об "ужасе" работы с Бузовой
Визажистка рассказала об "ужасе" работы с Бузовой
Визажистка Эльмира Первакова, делавшая макияж певице Ольге Бузовой, пожаловалась на поведение артистки, назвав "ужасным" опыт работы с ней. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:01
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шоубиз
знаменитости
ольга бузова
казань
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Визажистка Эльмира Первакова, делавшая макияж певице Ольге Бузовой, пожаловалась на поведение артистки, назвав "ужасным" опыт работы с ней.По ее словам, инцидент произошел три года назад во время гастролей певицы в Казани. Она рассказала, что согласилась бесплатно накрасить Бузову ради портфолио и совместной фотографии.Артистка отказалась сидеть на высоком барном стуле и устроила скандал, заставив принести ей удобное кресло. В результате Перваковой пришлось стоять на коленках и красить "в три погибели".Визажистка отметила, что позже Бузова попросила налить ей что-то "покрепче" и начала курить кальян, выдыхая клубы дыма "прямо в лицо".Первакова подчеркнула, что после концерта певица отказалась сделать совместное фото, сославшись на усталость, в связи с чем ей пришлось ждать снимка в порядке живой очереди вместе с остальными фанатами. Специалист добавила, что после этого случая решила, что больше не будет красить звездных клиентов.
https://ria.ru/20201216/buzova-1589557166.html
https://ria.ru/20201127/buzova-1586559025.html
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знаменитости, ольга бузова, казань

Визажистка рассказала об "ужасе" работы с Бузовой

11:01 18.12.2020 (обновлено: 12:38 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Визажистка Эльмира Первакова, делавшая макияж певице Ольге Бузовой, пожаловалась на поведение артистки, назвав "ужасным" опыт работы с ней.
По ее словам, инцидент произошел три года назад во время гастролей певицы в Казани. Она рассказала, что согласилась бесплатно накрасить Бузову ради портфолио и совместной фотографии.
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Артистка отказалась сидеть на высоком барном стуле и устроила скандал, заставив принести ей удобное кресло. В результате Перваковой пришлось стоять на коленках и красить "в три погибели".
Визажистка отметила, что позже Бузова попросила налить ей что-то "покрепче" и начала курить кальян, выдыхая клубы дыма "прямо в лицо".

"Делать макияж было достаточно тяжело из-за терпкого запаха, похожего на коньяк с чаем", — уточнила она в Instagram.

Первакова подчеркнула, что после концерта певица отказалась сделать совместное фото, сославшись на усталость, в связи с чем ей пришлось ждать снимка в порядке живой очереди вместе с остальными фанатами. Специалист добавила, что после этого случая решила, что больше не будет красить звездных клиентов.
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