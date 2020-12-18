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В России отреагировали на высылку дипломата из Болгарии
В России отреагировали на высылку дипломата из Болгарии
Российские политики и дипломаты прокомментировали решение болгарского МИД выслать из страны российского дипломата. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:33
2020-12-18T20:13
россия
леонид слуцкий
антон морозов
константин косачев
болгария
в мире
политика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские политики и дипломаты прокомментировали решение болгарского МИД выслать из страны российского дипломата.Ранее стало известно, что военного атташе при посольстве России в Софии подозревают в сборе данных, представляющих гостайну. Его объявили персоной нон грата и дали 72 часа на то, чтобы покинуть Болгарию.Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости отметил, что София не в первый раз высылает российских дипломатов."Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии", — сказал сенатор.При этом он отметил, что за решением Софии стоят интересы других стран, назвав поведение болгарских властей "незавидной миссией"."Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о "российской угрозе", — подчеркнул Косачев.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий согласился этим тезисом Косачева."Развернувшаяся шпиономания, сопровождающаяся планомерной высылкой российских дипломатических представителей из европейских стран, — часть общей кампании по дискредитации нашей страны", — добавил депутат РИА Новости.При этом он выразил надежду на адекватный ответ со стороны России.В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов пообещал зеркальный ответ на действия Болгарии."Вызывают недоумение подобные вещи, поскольку Болгария в нашей системе координат считается дружественной страной", — сказал собеседник РИА Новости.Он заметил, что Москву и Софию многое объединяет, а также напомнил о помощи, которую наша страна оказывает Болгарии. Морозов предположил, что на столь недружественные шаги болгарскую сторону толкают противники России на Западе.Посольство в Софии назвало высылку российского дипломата безосновательной. В посте на странице дипмиссии в фейсбуке отмечается, что это решение Болгарии не пойдет на пользу взаимоотношениям двух стран."Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", — говорится в заявлении посольства.
https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589942242.html
https://ria.ru/20201210/thenetherlands-1588677403.html
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россия, леонид слуцкий, антон морозов, константин косачев, болгария, в мире, политика

В России отреагировали на высылку дипломата из Болгарии

19:33 18.12.2020 (обновлено: 20:13 18.12.2020)
 
© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские политики и дипломаты прокомментировали решение болгарского МИД выслать из страны российского дипломата.
Ранее стало известно, что военного атташе при посольстве России в Софии подозревают в сборе данных, представляющих гостайну. Его объявили персоной нон грата и дали 72 часа на то, чтобы покинуть Болгарию.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости отметил, что София не в первый раз высылает российских дипломатов.
"Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии", — сказал сенатор.
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При этом он отметил, что за решением Софии стоят интересы других стран, назвав поведение болгарских властей "незавидной миссией".
"Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о "российской угрозе", — подчеркнул Косачев.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий согласился этим тезисом Косачева.
"Развернувшаяся шпиономания, сопровождающаяся планомерной высылкой российских дипломатических представителей из европейских стран, — часть общей кампании по дискредитации нашей страны", — добавил депутат РИА Новости.
При этом он выразил надежду на адекватный ответ со стороны России.
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В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов пообещал зеркальный ответ на действия Болгарии.
"Вызывают недоумение подобные вещи, поскольку Болгария в нашей системе координат считается дружественной страной", — сказал собеседник РИА Новости.
Он заметил, что Москву и Софию многое объединяет, а также напомнил о помощи, которую наша страна оказывает Болгарии. Морозов предположил, что на столь недружественные шаги болгарскую сторону толкают противники России на Западе.
Посольство в Софии назвало высылку российского дипломата безосновательной. В посте на странице дипмиссии в фейсбуке отмечается, что это решение Болгарии не пойдет на пользу взаимоотношениям двух стран.
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", — говорится в заявлении посольства.
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РоссияЛеонид СлуцкийАнтон МорозовКонстантин КосачевБолгарияВ миреПолитика
 
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