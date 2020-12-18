https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589942242.html

В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата

В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата

Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:16

2020-12-18T17:16

2020-12-18T17:16

россия

софия (город)

сша

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата."В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии."Установлено, что российский гражданин обладает дипломатическим статусом", - отмечается в нем.

https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589940867.html

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софия (город)

сша

болгария

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россия, софия (город), сша, болгария, в мире