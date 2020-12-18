https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589942242.html
В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата
В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата
Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:16
2020-12-18T17:16
2020-12-18T17:16
россия
софия (город)
сша
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563843386_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_4744e5b95c16374c8c6908dae0115cd3.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата."В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии."Установлено, что российский гражданин обладает дипломатическим статусом", - отмечается в нем.
https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589940867.html
россия
софия (город)
сша
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563843386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9dbf360e84e4c1dcd1ab3fe00062b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, софия (город), сша, болгария, в мире