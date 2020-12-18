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В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата
В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата
Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:16
2020-12-18T17:16
россия
софия (город)
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата."В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии."Установлено, что российский гражданин обладает дипломатическим статусом", - отмечается в нем.
https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589940867.html
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россия, софия (город), сша, болгария, в мире

В Софии рассказали о расследовании в отношении российского дипломата

17:16 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийХрам-памятник Святого Александра Невского в Софии
Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации, сообщает болгарская прокуратура.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата.
"В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии.
"Установлено, что российский гражданин обладает дипломатическим статусом", - отмечается в нем.
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 17:11
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