https://ria.ru/20201218/bmp-3-1589824722.html
Российские войска получили партию восстановленных после ремонта БМП-3
Российские войска получили партию восстановленных после ремонта БМП-3
Российские войска получили партию боевых машин пехоты БМП-3, восстановленных в ходе капитального ремонта на Курганмашзаводе (КМЗ, входит в "Высокоточные... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:46
2020-12-18T03:46
2020-12-18T03:46
новое оружие россии
россия
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска получили партию боевых машин пехоты БМП-3, восстановленных в ходе капитального ремонта на Курганмашзаводе (КМЗ, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов"."Очередной контракт с Минобороны РФ на капитальный ремонт БМП-3 завершен ПАО "Курганмашзавод". В рамках контракта на капитальный ремонт БМП-3 в 2020 году заказчику отгружено вдвое больше готовых изделий, чем было предусмотрено предыдущим контрактом", - сказали в пресс-службе.В компании уточнили, что прошедшие ремонт БМП-3 ранее выработали свой ресурс в Вооруженных силах РФ. "Сейчас машины приведены в соответствие с действующей конструкторской документацией, и по своим тактико-техническим характеристикам сравнимы с новыми изделиями", - уточнили на заводе.На машинах произведена полная замена вышедших из строя узлов и комплектующих."Курганмашзавод", отмечают в пресс-службе, уже приступил к выполнению очередного долгосрочного государственного оборонного заказа на капитальный ремонт боевых машин третьего поколения.
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россия, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, москва, армия, безопасность