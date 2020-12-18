https://ria.ru/20201218/berlinale-1589959819.html

Организаторы Берлинале определили порядок проведения кинофестиваля

Организаторы Берлинале определили порядок проведения кинофестиваля

Международный кинофестиваль Берлинале в 2021 году пройдет в два этапа: в марте пройдут онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии, в июне состоятся... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:57

2020-12-18T18:57

2020-12-18T18:57

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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Международный кинофестиваль Берлинале в 2021 году пройдет в два этапа: в марте пройдут онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии, в июне состоятся кинопоказы для широкой публики, сообщается в пресс-релизе организаторов.Первая часть пройдет в онлайн-формате в марте на платформах European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents и World Cinema Fund. "В июне состоится летнее мероприятие с многочисленными кинопоказами для берлинской публики - в кинотеатрах и под открытым небом. Это решение позволит нам сохранить две несущие колоны: кинорынок и фестиваль", - говорится в документе.Традиционно кинофестиваль проходит в феврале, однако ситуация с коронавирусом в Германии остается сложной, жесткие ограничительные меры действуют до 10 января. Власти неоднократно давали понять, что даже после стабилизации ситуации часть ограничительных мер будет сохраняться, а возвращение к нормальной жизни возможно только осенью 2021 года."Существует серьезный запрос на возможность проводить очные встречи. Но текущая ситуация не позволяет сделать это в феврале. В то же время важно предложить киноиндустрии возможность продвигать свой товар. Изменение фестивального формата для 2021 года дает нам возможность и защитить здоровье гостей, и поддержать новый старт киноиндустрии. Летним мероприятием мы рассчитывает отметить праздник кино и предложить берлинской публике долгожданный опыт совместного переживания кино и культуры", - заявила управляющий делам Берлинале Мариетте Рисенбек.Программа фестиваля будет обнародована в феврале и представлена деятелям киноиндустрии в виртуальном формате на площадке European Film Market. Международное жюри в ходе онлайн-просмотра 1-5 марта оценит фильмы и распределит призы, летом же зрители смогут просмотреть фильмы-лауреаты в рамках второго этапа фестиваля.

https://ria.ru/20201202/oscar-1587304777.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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