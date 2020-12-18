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https://ria.ru/20201218/bashkiriya-1589865280.html
Двоих постояльцев сгоревшего в Башкирии пансионата переведут в интернаты
Двоих постояльцев сгоревшего в Башкирии пансионата переведут в интернаты
Двоих пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии определят в психоневрологические интернаты (ПНИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:05
2020-12-18T12:05
следственный комитет россии (ск рф)
абзелиловский район
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двоих пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии определят в психоневрологические интернаты (ПНИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты республики.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 пожилых постояльцев, пятеро человек спаслись.По информации министерства, трое из спасенных были госпитализированы в районную больницу. В тот же день один из них, мужчина 1960 года рождения, был выписан, его забрали родственники. Двоих оставшихся планируется устроить в интернаты.После пожара возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия. По версии СК, она с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
https://ria.ru/20201217/bashkiriya-1589643665.html
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следственный комитет россии (ск рф), абзелиловский район, происшествия

Двоих постояльцев сгоревшего в Башкирии пансионата переведут в интернаты

12:05 18.12.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии
Сотрудники МЧС на месте пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двоих пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии определят в психоневрологические интернаты (ПНИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты республики.
Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 пожилых постояльцев, пятеро человек спаслись.
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Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину
По информации министерства, трое из спасенных были госпитализированы в районную больницу. В тот же день один из них, мужчина 1960 года рождения, был выписан, его забрали родственники. Двоих оставшихся планируется устроить в интернаты.
"Предполагается устройство (одного из них) в Учалинский ПНИ 23 декабря 2020 года по мере получения результатов анализов... (А второго) - в отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Темясовского ПНИ (деревня Тубинск)", - сообщили в ведомстве.
После пожара возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия. По версии СК, она с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
Тушение пожара в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино, Башкирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 12:00
Сгоревший дом престарелых в Башкирии работал два года
 
Следственный комитет России (СК РФ)Абзелиловский районПроисшествия
 
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