https://ria.ru/20201218/bashkiriya-1589865280.html

Двоих постояльцев сгоревшего в Башкирии пансионата переведут в интернаты

Двоих постояльцев сгоревшего в Башкирии пансионата переведут в интернаты

Двоих пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии определят в психоневрологические интернаты (ПНИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:05

2020-12-18T12:05

2020-12-18T12:05

следственный комитет россии (ск рф)

абзелиловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589323199_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_713ebc2f96e34aa9dadecd59539687b4.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двоих пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии определят в психоневрологические интернаты (ПНИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты республики.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 пожилых постояльцев, пятеро человек спаслись.По информации министерства, трое из спасенных были госпитализированы в районную больницу. В тот же день один из них, мужчина 1960 года рождения, был выписан, его забрали родственники. Двоих оставшихся планируется устроить в интернаты.После пожара возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия. По версии СК, она с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.

https://ria.ru/20201217/bashkiriya-1589643665.html

https://ria.ru/20201215/pansionat-1589291785.html

абзелиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), абзелиловский район, происшествия