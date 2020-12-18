Двоих постояльцев сгоревшего в Башкирии пансионата переведут в интернаты
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двоих пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии определят в психоневрологические интернаты (ПНИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты республики.
Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 пожилых постояльцев, пятеро человек спаслись.
По информации министерства, трое из спасенных были госпитализированы в районную больницу. В тот же день один из них, мужчина 1960 года рождения, был выписан, его забрали родственники. Двоих оставшихся планируется устроить в интернаты.
"Предполагается устройство (одного из них) в Учалинский ПНИ 23 декабря 2020 года по мере получения результатов анализов... (А второго) - в отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Темясовского ПНИ (деревня Тубинск)", - сообщили в ведомстве.
После пожара возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия. По версии СК, она с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
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