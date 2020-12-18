https://ria.ru/20201218/azerbaydzhan-1589991348.html

Транспортное сообщение на границе России и Азербайджана сохранится

Транспортное сообщение на границе России и Азербайджана сохранится

Транспортное сообщение на границе РФ и Азербайджана сохраняется в полном объёме, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации закрыт лишь переход для... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T23:44

2020-12-18T23:44

2020-12-18T23:44

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

азербайджан

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Транспортное сообщение на границе РФ и Азербайджана сохраняется в полном объёме, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации закрыт лишь переход для пешеходов, сообщили РИА Новости в посольстве Азербайджана в Москве.Ранее в посольстве Азербайджана в Москве сообщили, что в связи с резким ростом заболевших COVID-19 сухопутная граница между РФ и Азербайджаном закрывается для перехода граждан до 1 марта 2021 года."В дополнение к сообщению посольства от 18 декабря 2020 года уточняем, что транспортное сообщение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой продолжается в полном объёме и в обычном режиме. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации временно приостановлен пешеходный переход граждан", - сказали в азербайджанском посольстве в Москве."В связи с этим в упомянутом сообщении посольство обратилось к гражданам с убедительной просьбой воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", - уточнили в дипмиссии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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