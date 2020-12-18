https://ria.ru/20201218/argentina-1589932882.html
Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
Самолет с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" на борту прибудет в Аргентину вечером 23 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:36
2020-12-18T16:36
2020-12-18T16:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381227_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_29c2ada8723232c068d31aaf5d101b61.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек – РИА Новости. Самолет с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" на борту прибудет в Аргентину вечером 23 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas."Борт вылетит (из Аргентины) 22 декабря в 3.30 утра (9.30 мск), вернется 23 декабря в 18.30 (00.30 мск)", - сказал собеседник агентства.Ранее помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила РИА Новости, что вакцина прибудет в латиноамериканскую страну до Рождества, которое отмечают 25 декабря. Речь идет о дозах для вакцинации 300 тысяч человек.Она также сообщила, что одобрение на использование препарата контролирующими органами должно быть выдано к моменту ее прибытия.Николини выразила надежду, что "возможно, в обозримом будущем (Аргентина) сможет производить вакцину "Спутник V", страна открыта для этого".Ранее Аргентина и Россия подписали соглашение, предусматривающее поставку вакцины с тем, чтобы в январе-феврале привить 10 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ee7588dfcdbbd9491f1058dbc7e201e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, аргентина, в мире