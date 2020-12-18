https://ria.ru/20201218/argentina-1589932882.html

Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря

Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря

Самолет с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" на борту прибудет в Аргентину вечером 23 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:36

2020-12-18T16:36

2020-12-18T16:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек – РИА Новости. Самолет с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" на борту прибудет в Аргентину вечером 23 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas."Борт вылетит (из Аргентины) 22 декабря в 3.30 утра (9.30 мск), вернется 23 декабря в 18.30 (00.30 мск)", - сказал собеседник агентства.Ранее помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила РИА Новости, что вакцина прибудет в латиноамериканскую страну до Рождества, которое отмечают 25 декабря. Речь идет о дозах для вакцинации 300 тысяч человек.Она также сообщила, что одобрение на использование препарата контролирующими органами должно быть выдано к моменту ее прибытия.Николини выразила надежду, что "возможно, в обозримом будущем (Аргентина) сможет производить вакцину "Спутник V", страна открыта для этого".Ранее Аргентина и Россия подписали соглашение, предусматривающее поставку вакцины с тем, чтобы в январе-феврале привить 10 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, аргентина, в мире