В Нижегородской области арестовали двух мужчин, напавших на спящую семью
11:42 18.12.2020 (обновлено: 16:29 18.12.2020)
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской областиВооруженное нападение в деревне Шумилово Нижегородской области
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Троих мужчин, напавших среди ночи на семью нижегородцев с ружьем и пистолетом, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"В производство Богородского городского суда поступили три материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Нижнего Новгорода и города Бор, обвиняемых в разбое (статья 162 УК РФ). Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования, на 2 месяца, то есть до 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении суда.
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской областиВооруженное нападение в деревне Шумилово Нижегородской области
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области
Вооруженное нападение в деревне Шумилово Нижегородской области
Как сообщила ранее пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области, ночью 16 декабря трое мужчин проникли в коттедж в деревне Шумилово Богородского района, где находились супруги и их пожилая родственница. Нападавшие в масках-"балаклавах", угрожая обрезом охотничьего двуствольного ружья и пистолетом, связали руки и ноги хозяйки скотчем, мужчину заковали в наручники, а пожилую женщину заперли в комнате. Затем они выяснили, где хранятся деньги и ценности, похитили их и скрылись.
Через несколько часов трое мужчин были задержаны, в их машине были обнаружены балаклавы, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и пистолет, а также похищенное у потерпевших имущество и деньги. Ранее все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против собственности.
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