https://ria.ru/20201218/arest-1589861062.html

В Нижегородской области арестовали двух мужчин, напавших на спящую семью

В Нижегородской области арестовали двух мужчин, напавших на спящую семью

Троих мужчин, напавших среди ночи на семью нижегородцев с ружьем и пистолетом, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:42

2020-12-18T11:42

2020-12-18T16:29

нижний новгород

богородский район

бор

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Троих мужчин, напавших среди ночи на семью нижегородцев с ружьем и пистолетом, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области."В производство Богородского городского суда поступили три материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Нижнего Новгорода и города Бор, обвиняемых в разбое (статья 162 УК РФ). Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования, на 2 месяца, то есть до 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении суда.Как сообщила ранее пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области, ночью 16 декабря трое мужчин проникли в коттедж в деревне Шумилово Богородского района, где находились супруги и их пожилая родственница. Нападавшие в масках-"балаклавах", угрожая обрезом охотничьего двуствольного ружья и пистолетом, связали руки и ноги хозяйки скотчем, мужчину заковали в наручники, а пожилую женщину заперли в комнате. Затем они выяснили, где хранятся деньги и ценности, похитили их и скрылись.Через несколько часов трое мужчин были задержаны, в их машине были обнаружены балаклавы, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и пистолет, а также похищенное у потерпевших имущество и деньги. Ранее все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против собственности.

https://ria.ru/20201215/khram-1589289726.html

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богородский район

бор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, богородский район, бор, происшествия