https://ria.ru/20201218/appelyatsiya-1589908327.html

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор калининградским врачам

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор калининградским врачам

Прокуратура подала апелляционное представление на обжалование приговора по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, оправданных по делу о... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:00

2020-12-18T15:00

2020-12-18T15:03

россия

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg

КАЛИНИНГРАД, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на обжалование приговора по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, оправданных по делу о гибели младенца в роддоме №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда."Поступило апелляционное представление на обжалование приговора врачам Белой и Сушевич", - сказали в суде.Присяжные 10 декабря вынесли оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Коллегия постановила, что в суде не было доказано, что 6 ноября 2018 года новорожденному через пупочный катетер было введено 10 миллилитров препарата "Магния сульфат", вследствие чего он скончался.В среду после оправдательного вердикта коллегии присяжных в калининградском областном суде состоялось заседание с участием всех сторон, суд вынес оправдательный приговор в отношении Сушкевич и Белой. Прокуратура имела право в десятидневный срок подать апелляцию.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов.Следствие предполагало, что и.о. главврача роддома Белая решила убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.

https://ria.ru/20201216/otsenka-1589559642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/gosduma-1588723485.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калининград, происшествия