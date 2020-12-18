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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор калининградским врачам
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор калининградским врачам
Прокуратура подала апелляционное представление на обжалование приговора по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, оправданных по делу о... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:00
2020-12-18T15:03
россия
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на обжалование приговора по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, оправданных по делу о гибели младенца в роддоме №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда."Поступило апелляционное представление на обжалование приговора врачам Белой и Сушевич", - сказали в суде.Присяжные 10 декабря вынесли оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Коллегия постановила, что в суде не было доказано, что 6 ноября 2018 года новорожденному через пупочный катетер было введено 10 миллилитров препарата "Магния сульфат", вследствие чего он скончался.В среду после оправдательного вердикта коллегии присяжных в калининградском областном суде состоялось заседание с участием всех сторон, суд вынес оправдательный приговор в отношении Сушкевич и Белой. Прокуратура имела право в десятидневный срок подать апелляцию.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов.Следствие предполагало, что и.о. главврача роддома Белая решила убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
https://ria.ru/20201216/otsenka-1589559642.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/gosduma-1588723485.html
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россия, калининград, происшествия

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор калининградским врачам

15:00 18.12.2020 (обновлено: 15:03 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КАЛИНИНГРАД, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на обжалование приговора по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, оправданных по делу о гибели младенца в роддоме №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда.
"Поступило апелляционное представление на обжалование приговора врачам Белой и Сушевич", - сказали в суде.
Присяжные 10 декабря вынесли оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Коллегия постановила, что в суде не было доказано, что 6 ноября 2018 года новорожденному через пупочный катетер было введено 10 миллилитров препарата "Магния сульфат", вследствие чего он скончался.
В среду после оправдательного вердикта коллегии присяжных в калининградском областном суде состоялось заседание с участием всех сторон, суд вынес оправдательный приговор в отношении Сушкевич и Белой. Прокуратура имела право в десятидневный срок подать апелляцию.
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По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов.
Следствие предполагало, что и.о. главврача роддома Белая решила убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
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