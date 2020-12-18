https://ria.ru/20201218/angina-1589978024.html

Герпесная ангина у детей: причины, симптомы и профилактика

Герпесная ангина у детей: причины, симптомы и профилактика

Герпетическая (герпесная) ангина — это острое воспалительное заболевание, чаще встречающееся у детей. О симптомах и профилактике — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:52

2020-12-18T20:52

2020-12-18T20:52

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Герпетическая (герпесная) ангина — это острое воспалительное заболевание, чаще встречающееся у детей. О симптомах и профилактике — в материале РИА Новости. Симптомы ангиныГерпесной ангиной обычно болеют дети от 3 до 10 лет, хотя она может развиваться и у взрослых. Заболевание отличается высокой контагиозностью и чаще всего передается контактным и воздушно-капельным путем, реже — через рот с водой и пищей, через грязные руки и предметы обихода. Основной симптом — это боль в горле, которая усиливается при глотании, и повышенная до 38-40 градусов температура тела. Также герпетическая ангина сопровождается воспалением, которое охватывает почти всю полость рта — заднюю стенку глотки, язычок, мягкое небо, небные дужки и миндалины. В результате там образуются красноватые пузырьки, которые лопаются и оставляют маленькие язвочки. Как рассказала РИА Новости отоларинголог Любовь Кондратова, сыпь может быть в носу и носоглотке, а при более тяжелом течении болезни способна возникать и на теле. Помимо этого, есть и другие симптомы ангины у детей: головная боль, чрезмерное слюноотделение, ломота в теле, слабость, диарея, боли в животе, тошнота, рвота, а из-за трудностей глотания в некоторых случаях больные отказываются от еды. Также у детей увеличиваются лимфоузлы. При легком течении пациент выздоравливает, как правило, через неделю, а лихорадка проходит уже на 4-5 день. После того, как язвочки вскрываются, они заживают через 5-6 дней. Диагностировать болезнь способен только специалист, потому что ее симптомы схожи с ОРВИ, гриппом. Ее можно перепутать и с другими видами ангин — катаральной, лакунарной или гнойной. Из-за высокой контагиозности, больного следует изолировать или ограничить его контакты с другими членами семьи. Причины и возбудители ангиныВозбудителями такого типа ангины являются энтеровирусы Коксаки группы А, реже — группы В и эховирусы (ЕСНО). Когда они попадают в лимфоузлы, а затем и в кровь, происходит стремительное развитие болезни. Ангина имеет сезонный характер и возникает в основном летом или в начале осени, когда дети идут в детские сады и школы. Заражение может произойти даже если ребенок просто прошел мимо больного. Также в группу риска попадают аллергики, гипотрофики и те, у кого ослаблен иммунитет. Осложнения при ангинеЕсли ангина у ребенка протекает тяжело, то инфекция может распространиться по организму и привести к осложнениям. Среди них выделяют серозный менингит — воспаление мозга, которое вызывает такие симптомы, как сильная головная боль, рвота, вялость, высокая температура, ригидность мышц. Кроме этого, герпесная ангина у ребенка способна привести к миокардиту, аритмии, болям в сердце, если вирус добрался до него. Другое осложнение — это энцефалит, воспаление тканей мозга, хотя при своевременном лечении герпесная ангина у детей проходит без серьезных последствий. Профилактика ангиныПока не разработано специфической вакцины, защищающей от развития этой болезни, как и мер гарантированной профилактики, потому что ангина высоко контагиозна. Однако уменьшить вероятность заражения можно, соблюдая некоторые правила. Во-первых, нельзя пренебрегать личной гигиеной — мыть руки следует регулярно. Во-вторых, во время сезонных эпидемий ребенка лучше изолировать от больших коллективов. В-третьих, детям не стоит трогать руками лицо и воздержаться от соприкосновений с чужими предметами личной гигиены. Также следует проводить общеукрепляющие мероприятия, например, закаливание, и соблюдать режим сбалансированного питания для повышения иммунитета. Лечить ангину ребенку нужно по рекомендации врача, при этом самолечение категорически запрещено. Терапия, как правило, состоит из медикаментов и постельного режима, также следует пить много воды и тщательно полоскать горло. Из-за того, что это вирусное заболевание, основная нагрузка ложится на иммунитет, который помогает с ним бороться. Врач может назначить следующие лекарства: антигистаминные, жаропонижающие препараты, а также местные антисептики и растворы для полоскания. Антибиотик при ангине ребенку могут прописать при возникновении бактериальных осложнений. Во время болезни противопоказаны компрессы и ингаляции, а если ее форма тяжелая, то ребенка госпитализируют.

https://rsport.ria.ru/20201216/med-1589571740.html

https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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