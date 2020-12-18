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Герпесная ангина у детей: причины, симптомы и профилактика
Герпесная ангина у детей: причины, симптомы и профилактика
Герпетическая (герпесная) ангина — это острое воспалительное заболевание, чаще встречающееся у детей. О симптомах и профилактике — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:52
2020-12-18T20:52
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Герпетическая (герпесная) ангина — это острое воспалительное заболевание, чаще встречающееся у детей. О симптомах и профилактике — в материале РИА Новости. Симптомы ангиныГерпесной ангиной обычно болеют дети от 3 до 10 лет, хотя она может развиваться и у взрослых. Заболевание отличается высокой контагиозностью и чаще всего передается контактным и воздушно-капельным путем, реже — через рот с водой и пищей, через грязные руки и предметы обихода. Основной симптом — это боль в горле, которая усиливается при глотании, и повышенная до 38-40 градусов температура тела. Также герпетическая ангина сопровождается воспалением, которое охватывает почти всю полость рта — заднюю стенку глотки, язычок, мягкое небо, небные дужки и миндалины. В результате там образуются красноватые пузырьки, которые лопаются и оставляют маленькие язвочки. Как рассказала РИА Новости отоларинголог Любовь Кондратова, сыпь может быть в носу и носоглотке, а при более тяжелом течении болезни способна возникать и на теле. Помимо этого, есть и другие симптомы ангины у детей: головная боль, чрезмерное слюноотделение, ломота в теле, слабость, диарея, боли в животе, тошнота, рвота, а из-за трудностей глотания в некоторых случаях больные отказываются от еды. Также у детей увеличиваются лимфоузлы. При легком течении пациент выздоравливает, как правило, через неделю, а лихорадка проходит уже на 4-5 день. После того, как язвочки вскрываются, они заживают через 5-6 дней. Диагностировать болезнь способен только специалист, потому что ее симптомы схожи с ОРВИ, гриппом. Ее можно перепутать и с другими видами ангин — катаральной, лакунарной или гнойной. Из-за высокой контагиозности, больного следует изолировать или ограничить его контакты с другими членами семьи. Причины и возбудители ангиныВозбудителями такого типа ангины являются энтеровирусы Коксаки группы А, реже — группы В и эховирусы (ЕСНО). Когда они попадают в лимфоузлы, а затем и в кровь, происходит стремительное развитие болезни. Ангина имеет сезонный характер и возникает в основном летом или в начале осени, когда дети идут в детские сады и школы. Заражение может произойти даже если ребенок просто прошел мимо больного. Также в группу риска попадают аллергики, гипотрофики и те, у кого ослаблен иммунитет. Осложнения при ангинеЕсли ангина у ребенка протекает тяжело, то инфекция может распространиться по организму и привести к осложнениям. Среди них выделяют серозный менингит — воспаление мозга, которое вызывает такие симптомы, как сильная головная боль, рвота, вялость, высокая температура, ригидность мышц. Кроме этого, герпесная ангина у ребенка способна привести к миокардиту, аритмии, болям в сердце, если вирус добрался до него. Другое осложнение — это энцефалит, воспаление тканей мозга, хотя при своевременном лечении герпесная ангина у детей проходит без серьезных последствий. Профилактика ангиныПока не разработано специфической вакцины, защищающей от развития этой болезни, как и мер гарантированной профилактики, потому что ангина высоко контагиозна. Однако уменьшить вероятность заражения можно, соблюдая некоторые правила. Во-первых, нельзя пренебрегать личной гигиеной — мыть руки следует регулярно. Во-вторых, во время сезонных эпидемий ребенка лучше изолировать от больших коллективов. В-третьих, детям не стоит трогать руками лицо и воздержаться от соприкосновений с чужими предметами личной гигиены. Также следует проводить общеукрепляющие мероприятия, например, закаливание, и соблюдать режим сбалансированного питания для повышения иммунитета. Лечить ангину ребенку нужно по рекомендации врача, при этом самолечение категорически запрещено. Терапия, как правило, состоит из медикаментов и постельного режима, также следует пить много воды и тщательно полоскать горло. Из-за того, что это вирусное заболевание, основная нагрузка ложится на иммунитет, который помогает с ним бороться. Врач может назначить следующие лекарства: антигистаминные, жаропонижающие препараты, а также местные антисептики и растворы для полоскания. Антибиотик при ангине ребенку могут прописать при возникновении бактериальных осложнений. Во время болезни противопоказаны компрессы и ингаляции, а если ее форма тяжелая, то ребенка госпитализируют.
https://rsport.ria.ru/20201216/med-1589571740.html
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общество

Герпесная ангина у детей: причины, симптомы и профилактика

20:52 18.12.2020
 
© Depositphotos / VitalikRadkoРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Герпетическая (герпесная) ангина — это острое воспалительное заболевание, чаще встречающееся у детей. О симптомах и профилактике — в материале РИА Новости.

Симптомы ангины

Герпесной ангиной обычно болеют дети от 3 до 10 лет, хотя она может развиваться и у взрослых. Заболевание отличается высокой контагиозностью и чаще всего передается контактным и воздушно-капельным путем, реже — через рот с водой и пищей, через грязные руки и предметы обихода. Основной симптом — это боль в горле, которая усиливается при глотании, и повышенная до 38-40 градусов температура тела. Также герпетическая ангина сопровождается воспалением, которое охватывает почти всю полость рта — заднюю стенку глотки, язычок, мягкое небо, небные дужки и миндалины. В результате там образуются красноватые пузырьки, которые лопаются и оставляют маленькие язвочки. Как рассказала РИА Новости отоларинголог Любовь Кондратова, сыпь может быть в носу и носоглотке, а при более тяжелом течении болезни способна возникать и на теле.
Помимо этого, есть и другие симптомы ангины у детей: головная боль, чрезмерное слюноотделение, ломота в теле, слабость, диарея, боли в животе, тошнота, рвота, а из-за трудностей глотания в некоторых случаях больные отказываются от еды. Также у детей увеличиваются лимфоузлы.
© Fotolia / Ermolaev AlexandrВрач осматривает ребенка
Врач осматривает ребенка - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Fotolia / Ermolaev Alexandr
Врач осматривает ребенка
При легком течении пациент выздоравливает, как правило, через неделю, а лихорадка проходит уже на 4-5 день. После того, как язвочки вскрываются, они заживают через 5-6 дней. Диагностировать болезнь способен только специалист, потому что ее симптомы схожи с ОРВИ, гриппом. Ее можно перепутать и с другими видами ангин — катаральной, лакунарной или гнойной. Из-за высокой контагиозности, больного следует изолировать или ограничить его контакты с другими членами семьи.

Причины и возбудители ангины

Возбудителями такого типа ангины являются энтеровирусы Коксаки группы А, реже — группы В и эховирусы (ЕСНО). Когда они попадают в лимфоузлы, а затем и в кровь, происходит стремительное развитие болезни. Ангина имеет сезонный характер и возникает в основном летом или в начале осени, когда дети идут в детские сады и школы. Заражение может произойти даже если ребенок просто прошел мимо больного. Также в группу риска попадают аллергики, гипотрофики и те, у кого ослаблен иммунитет.
“Те дети, которых еще кормят грудным молоком, болеют реже, потому что им передается иммунитет от мамы. До трех лет болезнь встречается совсем нечасто”, — подчеркнула эксперт.

Осложнения при ангине

Если ангина у ребенка протекает тяжело, то инфекция может распространиться по организму и привести к осложнениям. Среди них выделяют серозный менингит — воспаление мозга, которое вызывает такие симптомы, как сильная головная боль, рвота, вялость, высокая температура, ригидность мышц. Кроме этого, герпесная ангина у ребенка способна привести к миокардиту, аритмии, болям в сердце, если вирус добрался до него.
© Fotolia / goodluzРебенок на приеме у педиатра
Ребенок на приеме у педиатра - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Fotolia / goodluz
Ребенок на приеме у педиатра
Другое осложнение — это энцефалит, воспаление тканей мозга, хотя при своевременном лечении герпесная ангина у детей проходит без серьезных последствий.
“Осложнения могут быть, как и при других видах этого заболевания. Страдает сердце, почки, суставы, а в полости рта могут возникать паратонзиллярные абсцессы, при которых в околоминдаликовой клетчатке возникает гнойный процесс”, — сообщила Любовь Кондратова.

Профилактика ангины

Пока не разработано специфической вакцины, защищающей от развития этой болезни, как и мер гарантированной профилактики, потому что ангина высоко контагиозна. Однако уменьшить вероятность заражения можно, соблюдая некоторые правила. Во-первых, нельзя пренебрегать личной гигиеной — мыть руки следует регулярно. Во-вторых, во время сезонных эпидемий ребенка лучше изолировать от больших коллективов. В-третьих, детям не стоит трогать руками лицо и воздержаться от соприкосновений с чужими предметами личной гигиены. Также следует проводить общеукрепляющие мероприятия, например, закаливание, и соблюдать режим сбалансированного питания для повышения иммунитета.
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Лечить ангину ребенку нужно по рекомендации врача, при этом самолечение категорически запрещено. Терапия, как правило, состоит из медикаментов и постельного режима, также следует пить много воды и тщательно полоскать горло. Из-за того, что это вирусное заболевание, основная нагрузка ложится на иммунитет, который помогает с ним бороться. Врач может назначить следующие лекарства: антигистаминные, жаропонижающие препараты, а также местные антисептики и растворы для полоскания.
“Растворы выписывают с ромашкой, шалфеем, календулой, также используют фурацилин. Если температура повышается более 38,5 градуса, то применяют ибупрофен и ему подобные лекарства. Во время болезни важно соблюдать диету, нужно исключить острое, кислое, соленое, горячее, твердое и вообще все продукты, которые раздражают слизистую оболочку. Пища, в основном, должна быть жидкой”, — добавила специалист.
Антибиотик при ангине ребенку могут прописать при возникновении бактериальных осложнений. Во время болезни противопоказаны компрессы и ингаляции, а если ее форма тяжелая, то ребенка госпитализируют.
“Бывают повторные случаи герпесной ангины у детей. Считается, что штаммы могут быть разными, и, если появился другой, то можно перенести заболевание снова”, — заключила отоларинголог.
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