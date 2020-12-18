https://ria.ru/20201218/angar-1589988538.html
В Подмосковье при пожаре обрушился ангар
В Подмосковье при пожаре обрушился ангар
Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в Дзержинском Московской области,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T22:53
2020-12-18T22:53
2020-12-18T22:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в Дзержинском Московской области, сообщает ГУ МЧС России по региону."Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22.29 обрушение по всей площади", - говорится в сообщение.Отмечается, что дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20201218/pozhar-1589986177.html
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия