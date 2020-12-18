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В Подмосковье при пожаре обрушился ангар
В Подмосковье при пожаре обрушился ангар
Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в Дзержинском Московской области,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T22:53
2020-12-18T22:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в Дзержинском Московской области, сообщает ГУ МЧС России по региону."Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22.29 обрушение по всей площади", - говорится в сообщение.Отмечается, что дальнейшая информация уточняется.
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московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия

В Подмосковье при пожаре обрушился ангар

22:53 18.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в Дзержинском Московской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22.29 обрушение по всей площади", - говорится в сообщение.
Отмечается, что дальнейшая информация уточняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ДзержинскийПроисшествия
 
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