https://ria.ru/20201218/android-1589851135.html

Стало известно, сколько лет будут обновляться новые Android-смартфоны

Стало известно, сколько лет будут обновляться новые Android-смартфоны

Смартфоны, которые выйдут на процессоре Snapdragon 888, будут поддерживаться дольше предшественников. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:50

2020-12-18T10:50

2020-12-18T10:50

наука

qualcomm

google android

технологии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Смартфоны, которые выйдут на процессоре Snapdragon 888, будут поддерживаться дольше предшественников. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков операционной системы.Важное нововведение внедряется в рамках Project Treble, существующем с 2017 года. Так, флагманский смартфон, который выйдет в 2021 году на Android 11, получит еще три номерных обновления. Иначе говоря, трубка не потеряет актуальности до 2024-25 года.Пока речь идет лишь о смартфонах, построенных на топовой платформе от Qualcomm, но, скорее всего, программу расширят и на телефоны с другими процессорами. Планируется, что и после того, как обновления перестанут "прилетать", гаджет продолжит получать исправления безопасности системы.

https://ria.ru/20201209/fuksiya-1588374628.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google android, технологии