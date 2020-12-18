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Наука
https://ria.ru/20201218/android-1589851135.html
Стало известно, сколько лет будут обновляться новые Android-смартфоны
Стало известно, сколько лет будут обновляться новые Android-смартфоны
Смартфоны, которые выйдут на процессоре Snapdragon 888, будут поддерживаться дольше предшественников. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:50
2020-12-18T10:50
наука
qualcomm
google android
технологии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Смартфоны, которые выйдут на процессоре Snapdragon 888, будут поддерживаться дольше предшественников. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков операционной системы.Важное нововведение внедряется в рамках Project Treble, существующем с 2017 года. Так, флагманский смартфон, который выйдет в 2021 году на Android 11, получит еще три номерных обновления. Иначе говоря, трубка не потеряет актуальности до 2024-25 года.Пока речь идет лишь о смартфонах, построенных на топовой платформе от Qualcomm, но, скорее всего, программу расширят и на телефоны с другими процессорами. Планируется, что и после того, как обновления перестанут "прилетать", гаджет продолжит получать исправления безопасности системы.
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qualcomm, google android, технологии

Стало известно, сколько лет будут обновляться новые Android-смартфоны

10:50 18.12.2020
 
© Depositphotos / MactrunkОперационная система Android мобильного телефона
Операционная система Android мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / Mactrunk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Смартфоны, которые выйдут на процессоре Snapdragon 888, будут поддерживаться дольше предшественников. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков операционной системы.
Важное нововведение внедряется в рамках Project Treble, существующем с 2017 года. Так, флагманский смартфон, который выйдет в 2021 году на Android 11, получит еще три номерных обновления. Иначе говоря, трубка не потеряет актуальности до 2024-25 года.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 12:04Наука
Google сделал доступной ОС Fuchsia, которая заменит Android
Пока речь идет лишь о смартфонах, построенных на топовой платформе от Qualcomm, но, скорее всего, программу расширят и на телефоны с другими процессорами. Планируется, что и после того, как обновления перестанут "прилетать", гаджет продолжит получать исправления безопасности системы.
 
НаукаQualcommGoogle AndroidТехнологии
 
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