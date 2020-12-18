https://ria.ru/20201218/ambulatoriya-1589922829.html
Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
Амбулатория в селе Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента, является одной из лучших по укомплектованности кадрами в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:56
2020-12-18T15:56
2020-12-18T15:56
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
здоровье - общество
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АЛАКУРТТИ (Мурманская область), 18 дек – РИА Новости. Амбулатория в селе Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента, является одной из лучших по укомплектованности кадрами в регионе, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".В пятницу Панычев побывал в Алакуртти и встретился с персоналом амбулатории. "Амбулатория в отличном материально-техническом состоянии. Кадровая ситуация (которую описал заявитель) не соответствует действительности. Безусловно, здесь не один фельдшер работает, в общей сложности 23 сотрудника, 19 из них медработники... По кадрам это одна из лучших амбулаторий по области. В поселке есть военные медики, они никогда не отказывают в помощи", - сказал Панычев.Он отметил, что укомплектованность амбулатории средним медперсоналом составляет 100%, врачами – 75%, это выше, чем в среднем по региону. Он также сообщил, что в селе на 3 тысячи человек работают две машины скорой помощи при нормативе одна машина на 10 тысяч.
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здоровье - общество, мурманская область, общество
АЛАКУРТТИ (Мурманская область), 18 дек – РИА Новости.
Амбулатория в селе Алакуртти Мурманской области
, о которой зашла речь на пресс-конференции президента, является одной из лучших по укомплектованности кадрами в регионе, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
В пятницу Панычев побывал в Алакуртти и встретился с персоналом амбулатории. "Амбулатория в отличном материально-техническом состоянии. Кадровая ситуация (которую описал заявитель) не соответствует действительности. Безусловно, здесь не один фельдшер работает, в общей сложности 23 сотрудника, 19 из них медработники... По кадрам это одна из лучших амбулаторий по области. В поселке есть военные медики, они никогда не отказывают в помощи", - сказал Панычев.
Он отметил, что укомплектованность амбулатории средним медперсоналом составляет 100%, врачами – 75%, это выше, чем в среднем по региону. Он также сообщил, что в селе на 3 тысячи человек работают две машины скорой помощи при нормативе одна машина на 10 тысяч.