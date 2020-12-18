https://ria.ru/20201218/agrarii-1589669520.html

Миллион на подъем: как молодые специалисты обустраиваются на селе

Миллион на подъем: как молодые специалисты обустраиваются на селе

После окончания Красноярского государственного аграрного университета Валерия Комлева, начинающий ветеринар, решила оставить городскую жизнь и перебраться... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:00

2020-12-18T08:00

2020-12-18T16:24

хорошие новости

хорошие новости

молодые специалисты

субсидии

жилье

красноярский край

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. После окончания Красноярского государственного аграрного университета Валерия Комлева, начинающий ветеринар, решила оставить городскую жизнь и перебраться поближе к природе, в село Бражное. Еще во время учебы девушка узнала, что молодой специалист может получить от государства миллион рублей — так называемые подъемные, которые можно потратить на любые нужды при условии, что молодой кадр отработает три года в сельской местности по профессии. Деньги выплачиваются в рамках федеральной программы по привлечению молодежи на село."С оформлением документов на получение подъемных не торопилась, решила подать заявление только через год, после того как освоилась и лучше узнала работу. Оформление документов и получение денежных средств не заняло много времени, решилось буквально за две-три недели. Так как жильем я уже обеспечена, то планирую потратить деньги на покупку личного автомобиля", — поделилась планами в беседе с РИА Новости Комлева.Девушка отметила, что такая поддержка со стороны государства — хорошая мотивация для молодых специалистов, особенно для тех, кто работает в сельской местности.В Красноярском крае с начала года 246 молодых специалистов в агропроизводстве и смежных отраслях получили господдержку для обустройства на селе, общий размер которой составляет один миллион рублей на человека. Из краевого бюджета на эти цели было выделено 123 миллиона рублей."Все мы прекрасно понимаем, что условия проживания в селах и районах отличаются от проживания в городе уровнем комфортности. И вот эти средства помогают молодым специалистам добиться этого комфорта — купить бытовую технику, обустроить жилье. В принципе, в законе не прописано, на что конкретно эти деньги должны пойти. То есть при желании можно их потратить на лечение, покупку автомобиля или на любые другие цели, которые необходимы человеку на сегодняшний момент, но чаще всего это, конечно, бытовые вопросы. Отчеты и чеки о трате средств мы не запрашиваем", — пояснила помощник министра сельского хозяйства и торговли региона Ольга Шапова.На приобретение собственного жилья потратить подъемные планирует Парвиз Абдураимов, начальник отдела растениеводства одного из колхозов поселка Борс Сухобузимского района Красноярского края. Сейчас молодой человек живет в общежитии, а субсидии планирует вложить в ипотеку в качестве первоначального взноса."Про подъемные узнал в вузе, общался с теми, кто их уже получал, тоже заинтересовался, так как сумма немаленькая и хорошая поддержка для начинающего специалиста", — рассказал Абдураимов. Однако, по его мнению, процедуру получения подъемных необходимо доработать."Инициатива с поддержкой молодых специалистов замечательная, но было бы хорошо ее доработать, поскольку очень много нюансов и подводных камней при оформлении и использовании этих средств на постройку или приобретение дома. Людям приходится иногда долго ждать одобрения со стороны государственных структур, по три-четыре года, а многие специалисты просто не готовы к этому и вынуждены уехать в города", — отметил собеседник РИА Новости.Согласно действующим нормам, соцвыплата предоставляется в два этапа — 500 тысяч при трудоустройстве и еще 500 тысяч после трех лет работы. На подъемные могут рассчитывать молодые специалисты до 35 лет и молодые рабочие до 30 лет при наличии среднего или высшего профессионального образования. Кроме того, трудоустроиться по специальности им необходимо в течение трех лет после окончания обучения.Ольга Шапова отметила, что если человек получил деньги, но не отработал положенный срок, то первую часть денежных выплат он должен вернуть государству. Такие прецеденты, хотя и немного, но были."Не скажу, что люди массово едут из города в деревню из-за соцвыплат, и это не только проблема нашего края, она — общероссийская. Молодежь предпочитает работать не по профессии, но где-то в городе. Сюда возвращаются в основном те, кто изначально из деревни и им негде закрепиться в городе", — подытожила Шапова.За 16 лет действия в Красноярском крае кадровой программы соцвыплаты получили более двух тысяч молодых специалистов и рабочих. До 2015 года размер денежных выплат составлял 90 тысяч рублей, с 2015 по 2018-й — 300 тысяч рублей. В течение трех последних лет господдержка предоставляется в размере одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20201217/dolina-1589486268.html

https://ria.ru/20200912/agrobiznes-1576984541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, молодые специалисты, субсидии, жилье, красноярский край