https://ria.ru/20201218/afrika-1589849821.html

Круглый стол о положении христиан в Африке

Круглый стол о положении христиан в Африке

22 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о положении христиан в Африке.

2020-12-18T10:43

2020-12-18T10:43

2020-12-18T10:43

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;- председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;- секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах СТЕФАН (ИГУМНОВ);- канцлер курии Римско-католической архиепархии в Москве священник Игорь КОВАЛЕВСКИЙ;- начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей РЯХОВСКИЙ;- патриарх Коптский ТАВАДОС II;- главы и представители Эфиопской церкви, Маланкарской церкви, христианских церквей Нигерии, Камеруна, Демократической Республики Конго.Мониторинг, проведенный Российской ассоциацией защиты религиозной свободы и другими правозащитными организациями, показывает, что серьезную озабоченность вызывает положение христиан в Африке. Участники мероприятия детально обсудят сложившуюся ситуацию и предложат меры по созданию механизма защиты верующих в этом регионе мира. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы