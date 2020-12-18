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Круглый стол о положении христиан в Африке
Круглый стол о положении христиан в Африке
22 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о положении христиан в Африке.
2020-12-18T10:43
2020-12-18T10:43
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;- председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;- секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах СТЕФАН (ИГУМНОВ);- канцлер курии Римско-католической архиепархии в Москве священник Игорь КОВАЛЕВСКИЙ;- начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей РЯХОВСКИЙ;- патриарх Коптский ТАВАДОС II;- главы и представители Эфиопской церкви, Маланкарской церкви, христианских церквей Нигерии, Камеруна, Демократической Республики Конго.Мониторинг, проведенный Российской ассоциацией защиты религиозной свободы и другими правозащитными организациями, показывает, что серьезную озабоченность вызывает положение христиан в Африке. Участники мероприятия детально обсудят сложившуюся ситуацию и предложат меры по созданию механизма защиты верующих в этом регионе мира. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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5
4.7
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353
60
анонсы

Круглый стол о положении христиан в Африке

10:43 18.12.2020
 
Читать ria.ru в
22 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о положении христиан в Африке.
Задать вопрос

Участники:
- председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;
- председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах СТЕФАН (ИГУМНОВ);
- канцлер курии Римско-католической архиепархии в Москве священник Игорь КОВАЛЕВСКИЙ;
- начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей РЯХОВСКИЙ;
- патриарх Коптский ТАВАДОС II;
- главы и представители Эфиопской церкви, Маланкарской церкви, христианских церквей Нигерии, Камеруна, Демократической Республики Конго.

Мониторинг, проведенный Российской ассоциацией защиты религиозной свободы и другими правозащитными организациями, показывает, что серьезную озабоченность вызывает положение христиан в Африке. Участники мероприятия детально обсудят сложившуюся ситуацию и предложат меры по созданию механизма защиты верующих в этом регионе мира.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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