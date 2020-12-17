Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/zyuganov-1589731290.html
Зюганов оценил слова Путина про патриотизм парламентских партий
Зюганов оценил слова Путина про патриотизм парламентских партий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил заявление президента РФ о том, что парламентские партии выступают с патриотических позиций: это мнение абсолютно объективное. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:12
2020-12-17T16:12
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
единая россия
геннадий зюганов
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e121998720f51df53b405841ba7f76a1.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил заявление президента РФ о том, что парламентские партии выступают с патриотических позиций: это мнение абсолютно объективное.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что практически каждая парламентская партия в России выступает с патриотических позиций.Однако, по мнению Зюганова, Путин дал неверную оценку действиям "Единой России": политик считает, что эта партия "выбрасывает" все его поручения. Лидер компартии подчеркнул, что ЕР нельзя считать партией, которая выступает "с патриотических позиций".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/partii-1589701421.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_e3bd63d046943f9ea8e135765f726436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единая россия, геннадий зюганов, владимир путин, политика

Зюганов оценил слова Путина про патриотизм парламентских партий

16:12 17.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил заявление президента РФ о том, что парламентские партии выступают с патриотических позиций: это мнение абсолютно объективное.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что практически каждая парламентская партия в России выступает с патриотических позиций.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:42Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин: нельзя делать исключения партиям в случае совершения преступления
"Я бы отметил, что он особо подчеркнул, что когда задали вопрос "А что делать с партиями?". Он ответил: "партии разные в Думе, но они исходят из патриотических позиций". Это оценка, на мой взгляд, абсолютно объективная. Дума все эти годы делала все для того, чтобы как-то решить проблему, и в диалоге найти решения", - сказал политик журналистам.
Однако, по мнению Зюганова, Путин дал неверную оценку действиям "Единой России": политик считает, что эта партия "выбрасывает" все его поручения. Лидер компартии подчеркнул, что ЕР нельзя считать партией, которая выступает "с патриотических позиций".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Единая РоссияГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Суд в Кузбассе взыскал с ПФР выплату 92-летнему ветерану к юбилею Победы
09:20ПФР разъяснил порядок новогодних выплат на детей
09:18Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США
09:16"Офицеры России" потребовали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:14Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
Лента новостейМолния