Зюганов оценил слова Путина про патриотизм парламентских партий

"Я бы отметил, что он особо подчеркнул, что когда задали вопрос "А что делать с партиями?". Он ответил: "партии разные в Думе, но они исходят из патриотических позиций". Это оценка, на мой взгляд, абсолютно объективная. Дума все эти годы делала все для того, чтобы как-то решить проблему, и в диалоге найти решения", - сказал политик журналистам.