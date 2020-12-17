Зюганов оценил слова Путина про патриотизм парламентских партий
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил заявление президента РФ о том, что парламентские партии выступают с патриотических позиций: это мнение абсолютно объективное.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что практически каждая парламентская партия в России выступает с патриотических позиций.
"Я бы отметил, что он особо подчеркнул, что когда задали вопрос "А что делать с партиями?". Он ответил: "партии разные в Думе, но они исходят из патриотических позиций". Это оценка, на мой взгляд, абсолютно объективная. Дума все эти годы делала все для того, чтобы как-то решить проблему, и в диалоге найти решения", - сказал политик журналистам.
Однако, по мнению Зюганова, Путин дал неверную оценку действиям "Единой России": политик считает, что эта партия "выбрасывает" все его поручения. Лидер компартии подчеркнул, что ЕР нельзя считать партией, которая выступает "с патриотических позиций".