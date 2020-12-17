Путин назвал цели реформы первичного звена здравоохранения

"Самое главное в развитии системы первичного звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить 100% доступность граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь хватает очень много вопросов, которые требуют очень быстрого решения. Этим мы и будем заниматься в первую очередь", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.