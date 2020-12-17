Путин назвал цели реформы первичного звена здравоохранения
12:31 17.12.2020 (обновлено: 12:52 17.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Реформа первичного звена здравоохранения должна обеспечить полную доступность медицины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как сообщил глава государства, реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.
"Самое главное в развитии системы первичного звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить 100% доступность граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь хватает очень много вопросов, которые требуют очень быстрого решения. Этим мы и будем заниматься в первую очередь", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.