https://ria.ru/20201217/zarplata-1589760709.html

В Госдуму внесли законопроект о зарплатах школьных работников

В Госдуму внесли законопроект о зарплатах школьных работников

Фракция ЛДПР готовит законопроекты, согласно которым зарплата учителя и директора школы не сможет отличаться более чем 4 раза, педагогам на федеральном уровне... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:40

2020-12-17T17:40

2020-12-17T18:57

владимир путин

олег зайцев

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР готовит законопроекты, согласно которым зарплата учителя и директора школы не сможет отличаться более чем 4 раза, педагогам на федеральном уровне будут обеспечены базовые гарантии зарплаты, а ее размер не должен быть ниже 100% от средней по региону, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.Он пояснил, что в отдельных регионах зарплата обычного учителя может быть даже ниже прожиточного минимума. В то же время в других регионах зарплата директора школы может достигать 8 миллионов рублей. Такая разница в зарплатах в регионах недопустима, считает парламентарий.Также среди инициатив депутатов ЛДПР — базовые гарантии учителям на федеральном уровне, рассказал депутат."Также мы будем выходить с инициативой о том, чтобы региональная зарплата учителя составляла 100% от средней зарплаты в регионе. Если в регионе считают (среднюю зарплату в) 40 тысяч, значит, минимальная зарплата учителя тоже должна быть 40 тысяч рублей", - рассказал Зайцев.

https://ria.ru/20201217/ucheba-1589677821.html

https://ria.ru/20201214/stimulirovanie-1589134252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, олег зайцев, лдпр, госдума рф, общество