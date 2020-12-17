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В Госдуму внесли законопроект о зарплатах школьных работников
В Госдуму внесли законопроект о зарплатах школьных работников
Фракция ЛДПР готовит законопроекты, согласно которым зарплата учителя и директора школы не сможет отличаться более чем 4 раза, педагогам на федеральном уровне... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:40
2020-12-17T18:57
владимир путин
олег зайцев
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР готовит законопроекты, согласно которым зарплата учителя и директора школы не сможет отличаться более чем 4 раза, педагогам на федеральном уровне будут обеспечены базовые гарантии зарплаты, а ее размер не должен быть ниже 100% от средней по региону, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.Он пояснил, что в отдельных регионах зарплата обычного учителя может быть даже ниже прожиточного минимума. В то же время в других регионах зарплата директора школы может достигать 8 миллионов рублей. Такая разница в зарплатах в регионах недопустима, считает парламентарий.Также среди инициатив депутатов ЛДПР — базовые гарантии учителям на федеральном уровне, рассказал депутат."Также мы будем выходить с инициативой о том, чтобы региональная зарплата учителя составляла 100% от средней зарплаты в регионе. Если в регионе считают (среднюю зарплату в) 40 тысяч, значит, минимальная зарплата учителя тоже должна быть 40 тысяч рублей", - рассказал Зайцев.
https://ria.ru/20201217/ucheba-1589677821.html
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владимир путин, олег зайцев, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплатах школьных работников

17:40 17.12.2020 (обновлено: 18:57 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР готовит законопроекты, согласно которым зарплата учителя и директора школы не сможет отличаться более чем 4 раза, педагогам на федеральном уровне будут обеспечены базовые гарантии зарплаты, а ее размер не должен быть ниже 100% от средней по региону, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.
"Мы будем вносить законопроект о том, что разница в зарплате между учителем и директором школы не может составлять более 4 раз. Сейчас такой законопроект готовится во фракции", - сказал Зайцев.
Он пояснил, что в отдельных регионах зарплата обычного учителя может быть даже ниже прожиточного минимума. В то же время в других регионах зарплата директора школы может достигать 8 миллионов рублей. Такая разница в зарплатах в регионах недопустима, считает парламентарий.
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Также среди инициатив депутатов ЛДПР — базовые гарантии учителям на федеральном уровне, рассказал депутат.
"Нам нужно на федеральном уровне прописать базовые гарантии для учителей. И такой законопроект также в настоящее время готовится во фракции. Структура оплаты труда тоже должна быть единой по всей стране. Базовая часть в 90% должна быть одинакова везде", - пояснил депутат, отметив существование отдельных надбавок на Дальнем Востоке и в крупных городах.
"Также мы будем выходить с инициативой о том, чтобы региональная зарплата учителя составляла 100% от средней зарплаты в регионе. Если в регионе считают (среднюю зарплату в) 40 тысяч, значит, минимальная зарплата учителя тоже должна быть 40 тысяч рублей", - рассказал Зайцев.
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