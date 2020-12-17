https://ria.ru/20201217/zametki-1589761409.html
Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции
Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции
Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:43
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и темы их вопросов, чтобы не забыть."Яна, культура, Ольга, СНВ-3", — показал он некоторые из них.Президент также рассказал, что пил во время пресс-конференции отвар сбора сибирских трав.Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и продлилась четыре с половиной часа. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов.О ключевых заявлениях президента читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
https://ria.ru/20201217/putin-1589748663.html
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россия, владимир путин