https://ria.ru/20201217/zametki-1589761409.html

Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции

Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:43

2020-12-17T17:43

2020-12-17T17:43

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и темы их вопросов, чтобы не забыть."Яна, культура, Ольга, СНВ-3", — показал он некоторые из них.Президент также рассказал, что пил во время пресс-конференции отвар сбора сибирских трав.Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и продлилась четыре с половиной часа. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов.О ключевых заявлениях президента читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589748663.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин