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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/zametki-1589761409.html
Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции
Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции
Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:43
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и темы их вопросов, чтобы не забыть."Яна, культура, Ольга, СНВ-3", — показал он некоторые из них.Президент также рассказал, что пил во время пресс-конференции отвар сбора сибирских трав.Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и продлилась четыре с половиной часа. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов.О ключевых заявлениях президента читайте в онлайн-репортаже РИА Новости &gt;&gt;
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россия, владимир путин

Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции

17:43 17.12.2020
 
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что записывал на бумаге во время пресс-конференции. Как заявил глава государства, он записывал имена журналистов и темы их вопросов, чтобы не забыть.
"Яна, культура, Ольга, СНВ-3", — показал он некоторые из них.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Президент также рассказал, что пил во время пресс-конференции отвар сбора сибирских трав.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и продлилась четыре с половиной часа. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов.
О ключевых заявлениях президента читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир Путин
 
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