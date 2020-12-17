https://ria.ru/20201217/youtube-1589744716.html

Песков прокомментировал возможную альтернативу YouTube

Песков прокомментировал возможную альтернативу YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом идею возможной альтернативы Youtube. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:50

2020-12-17T16:50

2020-12-17T17:02

youtube

дмитрий песков

технологии

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом идею возможной альтернативы Youtube."Нужна коммерчески выгодная альтернативная площадка", - сказал Песков.Подрыв доверия к интернет-сервису вызывает отток пользователей, неизбежен процесс поиска альтернатив в разных странах, продолжил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой российских СМИ на YouTube."Это коммерческий вопрос. Все эти сервисы имеют соглашение. Когда вы начинаете пользоваться сервисом, вы ставите галочку. И вот условия этого соглашения меняются каждый день. И по сути, оно ничего не нарушает. Но если они так подрывают доверие к себе, значит, будет отток пользователей. И главное - создать коммерчески выгодную альтернативную площадку, которая в этой конкуренции начнет побеждать", - сказал Песков журналистам."Будем надеяться, что какие-то начнут создаваться. Это очень дорого стоит, десятки миллиардов. За ночь невозможно. Но то, что процесс пойдет в разных странах, это неизбежно", - добавил он.

https://ria.ru/20201215/sotsseti-1589383204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, дмитрий песков, технологии, в мире