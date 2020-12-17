Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201217/yarmarki-1589725500.html
Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области
Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области
Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:58
2020-12-17T15:58
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156303/92/1563039271_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_8d6604cad5c9de355c2b2eddb150d3a3.jpg
ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с товаропроизводителями и крупными торговыми сетями.Губернатор отметил, что по поручению руководства страны принят целый ряд мер по урегулированию цен. "Минсельхоз совместно с Минпромторгом проработали соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями, которые помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Контроль их исполнения возложен на Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу", - сказал Артамонов.Кроме того, на совещании говорилось и о необходимости поддержки производителей. Для этого также разрабатываются соответствующие решения. Так, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, соответствующее постановление уже подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20201217/fap-1589634422.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156303/92/1563039271_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff85992f00d6405e19e8c3e2801f582f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область

Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области

15:58 17.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНовогодняя ярмарка на улице Самойловой в Мурманске
Новогодняя ярмарка на улице Самойловой в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с товаропроизводителями и крупными торговыми сетями.
Губернатор отметил, что по поручению руководства страны принят целый ряд мер по урегулированию цен. "Минсельхоз совместно с Минпромторгом проработали соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями, которые помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Контроль их исполнения возложен на Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу", - сказал Артамонов.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Замартынье Добровского района - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:08Липецкая область
ФАП открыли в Липецком селе
Кроме того, на совещании говорилось и о необходимости поддержки производителей. Для этого также разрабатываются соответствующие решения. Так, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, соответствующее постановление уже подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США
09:16"Офицеры России" потребовали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:14Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
Лента новостейМолния