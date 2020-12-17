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Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области
Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области
Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:58
2020-12-17T15:58
2020-12-17T15:58
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с товаропроизводителями и крупными торговыми сетями.Губернатор отметил, что по поручению руководства страны принят целый ряд мер по урегулированию цен. "Минсельхоз совместно с Минпромторгом проработали соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями, которые помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Контроль их исполнения возложен на Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу", - сказал Артамонов.Кроме того, на совещании говорилось и о необходимости поддержки производителей. Для этого также разрабатываются соответствующие решения. Так, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, соответствующее постановление уже подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20201217/fap-1589634422.html
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игорь артамонов, липецкая область