https://ria.ru/20201217/yarmarki-1589725500.html

Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области

Предновогодние ярмарки пройдут в Липецкой области

Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:58

2020-12-17T15:58

2020-12-17T15:58

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут 30 предновогодних ярмарок, на которых жители региона смогут приобрести товары по сниженным ценам, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с товаропроизводителями и крупными торговыми сетями.Губернатор отметил, что по поручению руководства страны принят целый ряд мер по урегулированию цен. "Минсельхоз совместно с Минпромторгом проработали соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями, которые помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Контроль их исполнения возложен на Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу", - сказал Артамонов.Кроме того, на совещании говорилось и о необходимости поддержки производителей. Для этого также разрабатываются соответствующие решения. Так, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, соответствующее постановление уже подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20201217/fap-1589634422.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область