https://ria.ru/20201217/whatsapp-1589654888.html
WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии
WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии
В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:28
2020-12-17T12:28
2020-12-17T12:28
риа наука
компьютерные технологии
whatsapp inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_8ef0f3c3e463741752fec2f422d04cb3.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo.Разработчики программы активно тестируют функцию передачи голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получили обновленной интерфейс программы — в окне появились кнопки, отвечающие за голосовой или видеозвонок.Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Мессенджер еще официально не объявил дату релиза функции, которая была эксклюзивом для смартфонов. Но, как отмечают инсайдеры, опция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.
https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_562:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_26cef8399f4e61d5f8d43eb3ea75421f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компьютерные технологии, whatsapp inc., технологии