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https://ria.ru/20201217/whatsapp-1589654888.html
WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии
WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии
В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:28
2020-12-17T12:28
риа наука
компьютерные технологии
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo.Разработчики программы активно тестируют функцию передачи голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получили обновленной интерфейс программы — в окне появились кнопки, отвечающие за голосовой или видеозвонок.Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Мессенджер еще официально не объявил дату релиза функции, которая была эксклюзивом для смартфонов. Но, как отмечают инсайдеры, опция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.
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компьютерные технологии, whatsapp inc., технологии

WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии

12:28 17.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo.
Разработчики программы активно тестируют функцию передачи голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получили обновленной интерфейс программы — в окне появились кнопки, отвечающие за голосовой или видеозвонок.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:11РИА Наука
Мессенджер WhatsApp получил новые функции
Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Мессенджер еще официально не объявил дату релиза функции, которая была эксклюзивом для смартфонов. Но, как отмечают инсайдеры, опция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.
 
РИА Наукакомпьютерные технологииWhatsApp Inc.Технологии
 
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