https://ria.ru/20201217/whatsapp-1589654888.html

WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии

WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии

В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:28

2020-12-17T12:28

2020-12-17T12:28

риа наука

компьютерные технологии

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает портал WABetaInfo.Разработчики программы активно тестируют функцию передачи голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получили обновленной интерфейс программы — в окне появились кнопки, отвечающие за голосовой или видеозвонок.Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Мессенджер еще официально не объявил дату релиза функции, которая была эксклюзивом для смартфонов. Но, как отмечают инсайдеры, опция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, whatsapp inc., технологии