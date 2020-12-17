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Кристофер Уокен рассказал, почему не пользуется телефоном и компьютером
Кристофер Уокен рассказал, почему не пользуется телефоном и компьютером
Кристофер Уокен рассказал во время интервью в Зуме для передачи The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что у него никогда не было компьютера и мобильного... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:45
2020-12-17T04:45
культура
джейми дорнан
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Кристофер Уокен рассказал во время интервью в Зуме для передачи The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что у него никогда не было компьютера и мобильного телефона. Он ни разу не отправлял электронные письма.На вопрос ведущего о том, была ли у него какая-то причина отказываться от технологий, 77-летний актер ответил: "Нет, нет. Просто мне было уже много лет, когда они появились. Они как-то прошли мимо меня. К тому же я никогда не стремился вникнуть во все это, поскольку это было бы очень странно, ведь даже 10-летний ребенок лучше меня разбирается в этих вопросах".Уокен также рассказал, что никогда не пользовался твиттером и не отправлял никому смс. При этом он известен тем, что снялся в огромном количестве голливудских фильмов и почти никогда не отказывался от ролей.Иногда на съемках ему приходится пользоваться мобильной связью, чтобы его было "легче найти". "Телефон становится чем-то вроде электронного ошейника", — добавил актер."Телефон — это как часы. Когда они тебе нужны, они всегда у кого-то есть", — уверен Уокен.Недавней работой актера в кино стал романтический фильм "Горная парочка", который зрители раскритиковали за нелепый ирландский акцент у Эмили Блант и Джейми Дорнана.
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джейми дорнан, кино и сериалы, новости культуры

Кристофер Уокен рассказал, почему не пользуется телефоном и компьютером

04:45 17.12.2020
 
© AFP 2020 / Getty Images for Tribeca Film Festival/Mike CoppolaКристофер Уокен
Кристофер Уокен - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AFP 2020 / Getty Images for Tribeca Film Festival/Mike Coppola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Кристофер Уокен рассказал во время интервью в Зуме для передачи The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что у него никогда не было компьютера и мобильного телефона. Он ни разу не отправлял электронные письма.
На вопрос ведущего о том, была ли у него какая-то причина отказываться от технологий, 77-летний актер ответил: "Нет, нет. Просто мне было уже много лет, когда они появились. Они как-то прошли мимо меня. К тому же я никогда не стремился вникнуть во все это, поскольку это было бы очень странно, ведь даже 10-летний ребенок лучше меня разбирается в этих вопросах".
Уокен также рассказал, что никогда не пользовался твиттером и не отправлял никому смс. При этом он известен тем, что снялся в огромном количестве голливудских фильмов и почти никогда не отказывался от ролей.
Иногда на съемках ему приходится пользоваться мобильной связью, чтобы его было "легче найти". "Телефон становится чем-то вроде электронного ошейника", — добавил актер.
"Телефон — это как часы. Когда они тебе нужны, они всегда у кого-то есть", — уверен Уокен.
Недавней работой актера в кино стал романтический фильм "Горная парочка", который зрители раскритиковали за нелепый ирландский акцент у Эмили Блант и Джейми Дорнана.
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