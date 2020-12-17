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Кристофер Уокен рассказал, почему не пользуется телефоном и компьютером

Кристофер Уокен рассказал, почему не пользуется телефоном и компьютером

Кристофер Уокен рассказал во время интервью в Зуме для передачи The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что у него никогда не было компьютера и мобильного... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T04:45

2020-12-17T04:45

2020-12-17T04:45

культура

джейми дорнан

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Кристофер Уокен рассказал во время интервью в Зуме для передачи The Late Show ведущему Стивену Кольберу, что у него никогда не было компьютера и мобильного телефона. Он ни разу не отправлял электронные письма.На вопрос ведущего о том, была ли у него какая-то причина отказываться от технологий, 77-летний актер ответил: "Нет, нет. Просто мне было уже много лет, когда они появились. Они как-то прошли мимо меня. К тому же я никогда не стремился вникнуть во все это, поскольку это было бы очень странно, ведь даже 10-летний ребенок лучше меня разбирается в этих вопросах".Уокен также рассказал, что никогда не пользовался твиттером и не отправлял никому смс. При этом он известен тем, что снялся в огромном количестве голливудских фильмов и почти никогда не отказывался от ролей.Иногда на съемках ему приходится пользоваться мобильной связью, чтобы его было "легче найти". "Телефон становится чем-то вроде электронного ошейника", — добавил актер."Телефон — это как часы. Когда они тебе нужны, они всегда у кого-то есть", — уверен Уокен.Недавней работой актера в кино стал романтический фильм "Горная парочка", который зрители раскритиковали за нелепый ирландский акцент у Эмили Блант и Джейми Дорнана.

https://ria.ru/20190103/1547819991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейми дорнан, кино и сериалы, новости культуры