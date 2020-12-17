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Путин пообещал выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми до семи лет

Путин пообещал выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми до семи лет

Семьи с детьми младше восьми лет получат к Новому году выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:36

2020-12-17T22:36

2020-12-17T22:36

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

валерий рязанский

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Семьи с детьми младше восьми лет получат к Новому году выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции."Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок - небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — заявил глава государства.Он добавил, что этот процесс будет проходить в обычном порядке, как это было с выплатой десяти тысяч рублей семьям с детьми младше 16 лет.Российский лидер уже подписал соответствующий указ, согласно которому выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд без подачи заявлений.В документе также указывается, что россияне, не получившие средства, могут обратиться в ведомство за назначением выплаты до 1 апреля 2021 года.Объем выплатКак заявил сенатор Валерий Рязанский, для реализации этого решения не потребуется участие парламента, поскольку у правительства уже есть все необходимые полномочия.В сообщении Минфина указывается, что на эти цели выделят около 73,5 миллиарда рублей. Выплаты получат около 14,7 миллиона детей.В Минцифры отметили, что за первые два часа после заявления президента на новую выплату подали более 100 тысяч заявлений через портал Госуслуг. В ведомстве уточнили, что заявление необходимо подавать в случае, если ранее не оформлялись выплаты на детей до 16 лет, или указанный ранее счет был закрыт.

https://ria.ru/20201208/matkapital-1588207564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий рязанский, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество