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Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей

Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:10

2020-12-17T18:10

2020-12-17T18:20

россия

антон котяков

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей.Как ранее сообщалось, по поручению президента выплату в размере 5 тысяч рублей получат семьи на каждого ребенка до 7 лет включительно.Он отметил, что выплата будет организована, как и летом, на основании данных ПФР. Выплата будет предоставляться гражданам, которые получали выплаты по 10 тысяч рублей летом, без заявлений.На портале госуслуг уже размещена информация о том, что делать человеку, если он ранее не получал такую выплату - ему придется заполнить заявление, форма уже есть. При изменении банковских реквизитов их также можно уточнить на едином портале госуслуг."Отмечу, что возможность подать заявление для тех граждан, которые ранее не получали подобного рода выплату, будет сохранена до 1 апреля 2021 года", - добавил Котяков.

https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589749968.html

россия

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россия, антон котяков, общество