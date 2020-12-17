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Стало известно, сколько детей получат предновогодние выплаты

Стало известно, сколько детей получат предновогодние выплаты

Предновогодние выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:46

2020-12-17T17:46

2020-12-17T17:54

валерий рязанский

пенсионный фонд рф

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предновогодние выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей.Ранее сенатор заявил РИА Новости, что средств в бюджете на выплаты детям достаточно, все будет осуществляться через ПФР, система уже налажена.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

россия

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2020

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валерий рязанский, пенсионный фонд рф, россия, владимир путин, общество