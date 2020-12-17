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Путин подписал указ о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет
Путин подписал указ о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до семи лет включительно. Об этом... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:18
2020-12-17T17:48
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до семи лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Об этой выплате глава государства сообщил, завершая большую пресс-конференцию. Он отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса отменили детские елки, но Новый год — праздник необычный, связанный с ожиданиями на будущее."Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее", — сказал президент, уточнив, что деньги должны поступить до Нового года.Как следует из указа, тем, кто уже получал выплаты на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей до 16 лет, подавать заявление для получения новой выплаты не надо — Пенсионный фонд начислит деньги на основании имеющихся у него документов. Тем, кто не получал таких выплат, следует обратиться в ПФР до 1 апреля 2021 года.Правительству в указе поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов и определить порядок и условия выплат. Указ вступает в силу со дня подписания.
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал указ о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

17:18 17.12.2020 (обновлено: 17:48 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до семи лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Об этой выплате глава государства сообщил, завершая большую пресс-конференцию. Он отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса отменили детские елки, но Новый год — праздник необычный, связанный с ожиданиями на будущее.
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"Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее", — сказал президент, уточнив, что деньги должны поступить до Нового года.
Как следует из указа, тем, кто уже получал выплаты на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей до 16 лет, подавать заявление для получения новой выплаты не надо — Пенсионный фонд начислит деньги на основании имеющихся у него документов. Тем, кто не получал таких выплат, следует обратиться в ПФР до 1 апреля 2021 года.
Правительству в указе поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов и определить порядок и условия выплат.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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