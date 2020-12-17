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Сенатор оценил расходы на выплаты семьям с детьми к Новому году

Сенатор оценил расходы на выплаты семьям с детьми к Новому году

В федеральном бюджете есть средства для выплат семьям с детьми до семи лет к Новому году, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:08

2020-12-17T17:08

2020-12-17T17:15

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В федеральном бюджете есть средства для выплат семьям с детьми до семи лет к Новому году, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем российским семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году.Он также отметил, что "в федеральном бюджете средства на это есть, правительство может задействовать свой резервный фонд".По мнению законодателя, на эти цели потребуется порядка 30 миллиардов рублей. "Выплаты на детей проводятся через ПФР, вся система уже отлажена", - заключил он.

https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589706913.html

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пенсионный фонд рф, владимир путин, общество, россия, валерий рязанский, совет федерации рф