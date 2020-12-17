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Сенатор оценил расходы на выплаты семьям с детьми к Новому году
Сенатор оценил расходы на выплаты семьям с детьми к Новому году
В федеральном бюджете есть средства для выплат семьям с детьми до семи лет к Новому году, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:08
2020-12-17T17:15
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
россия
валерий рязанский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В федеральном бюджете есть средства для выплат семьям с детьми до семи лет к Новому году, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем российским семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году.Он также отметил, что "в федеральном бюджете средства на это есть, правительство может задействовать свой резервный фонд".По мнению законодателя, на эти цели потребуется порядка 30 миллиардов рублей. "Выплаты на детей проводятся через ПФР, вся система уже отлажена", - заключил он.
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пенсионный фонд рф, владимир путин, общество, россия, валерий рязанский, совет федерации рф

Сенатор оценил расходы на выплаты семьям с детьми к Новому году

17:08 17.12.2020 (обновлено: 17:15 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с коляской в парке
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В федеральном бюджете есть средства для выплат семьям с детьми до семи лет к Новому году, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем российским семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году.

"Никаких дополнительных решений парламента по этому поводу не нужно, у правительства есть все необходимые полномочия", - сказал Рязанский.

Он также отметил, что "в федеральном бюджете средства на это есть, правительство может задействовать свой резервный фонд".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:59Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин заявил о возможности новых выплат на детей
По мнению законодателя, на эти цели потребуется порядка 30 миллиардов рублей. "Выплаты на детей проводятся через ПФР, вся система уже отлажена", - заключил он.
 
Пенсионный фонд РФВладимир ПутинОбществоРоссияВалерий РязанскийСовет Федерации РФ
 
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