https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589723529.html

Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:51

2020-12-17T15:51

2020-12-17T15:54

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

радий хабиров

республика башкортостан

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153058/89/1530588977_0:176:3108:1924_1920x0_80_0_0_c34652d39f326e3b7516ed36aa256dd3.jpg

УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя региона.На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина к главе государства обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова и сообщила, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребенка.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество