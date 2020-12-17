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Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии
Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:51
2020-12-17T15:51
2020-12-17T15:54
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
радий хабиров
республика башкортостан
владимир путин
общество
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя региона.На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина к главе государства обратилась жительница Башкирии Альгиза Туктарова и сообщила, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребенка.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество