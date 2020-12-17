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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589695225.html
Путин обсудит с полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами
Путин обсудит с полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит со своими полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:22
2020-12-17T14:35
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит со своими полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами.Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист спросил, планируются ли в следующем году дополнительные выплаты на детей, а также отметил, что некоторые люди в регионах не знают, какие выплаты им положены и куда за ними обратиться."Люди к вам обращаются и говорят о том, что не понимают куда обратиться, есть сложности с этим. Наверное, все со мной согласятся, что перед тем как думать о том, что и как стоит сделать дополнительно, а у нас очень много направлений... Для того чтобы сделать следующие шаги, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Я обязательно поговорю и с полпредами президента в регионах, с губернаторами. Мы обязательно к этому вернемся", - сказал Путин."Для меня странно это звучит и тревогу даже вызывает ...Я вас уверяю, мы обязательно отреагируем на это", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, общество

Путин обсудит с полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами

14:22 17.12.2020 (обновлено: 14:35 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит со своими полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами.
Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист спросил, планируются ли в следующем году дополнительные выплаты на детей, а также отметил, что некоторые люди в регионах не знают, какие выплаты им положены и куда за ними обратиться.
"Люди к вам обращаются и говорят о том, что не понимают куда обратиться, есть сложности с этим. Наверное, все со мной согласятся, что перед тем как думать о том, что и как стоит сделать дополнительно, а у нас очень много направлений... Для того чтобы сделать следующие шаги, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Я обязательно поговорю и с полпредами президента в регионах, с губернаторами. Мы обязательно к этому вернемся", - сказал Путин.
"Для меня странно это звучит и тревогу даже вызывает ...Я вас уверяю, мы обязательно отреагируем на это", - добавил президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 12:22
Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир ПутинОбщество
 
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