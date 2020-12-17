https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589695225.html

Путин обсудит с полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами

Путин обсудит с полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит со своими полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:22

2020-12-17T14:22

2020-12-17T14:35

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589691201_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_602afc9785b724c9f6463dd8fa20ab83.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит со своими полпредами и губернаторами ситуацию с детскими выплатами.Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист спросил, планируются ли в следующем году дополнительные выплаты на детей, а также отметил, что некоторые люди в регионах не знают, какие выплаты им положены и куда за ними обратиться."Люди к вам обращаются и говорят о том, что не понимают куда обратиться, есть сложности с этим. Наверное, все со мной согласятся, что перед тем как думать о том, что и как стоит сделать дополнительно, а у нас очень много направлений... Для того чтобы сделать следующие шаги, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Я обязательно поговорю и с полпредами президента в регионах, с губернаторами. Мы обязательно к этому вернемся", - сказал Путин."Для меня странно это звучит и тревогу даже вызывает ...Я вас уверяю, мы обязательно отреагируем на это", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584256231.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество