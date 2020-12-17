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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589690401.html
Качканарским медикам выплатят надбавки по COVID-19 в ближайшее время
Качканарским медикам выплатят надбавки по COVID-19 в ближайшее время
Средства на стимулирующие выплаты за сентябрь-октябрь перечислены в Центральную городскую больницу в Качканаре, медики получат деньги в ближайшее время,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:09
2020-12-17T14:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
свердловская область
качканар
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средства на стимулирующие выплаты за сентябрь-октябрь перечислены в Центральную городскую больницу в Качканаре, медики получат деньги в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава.Информация о том, что медики из города Качканар (Свердловская область) не получили надбавку за работу с ковидными больными, была озвучена в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов заявил, что Центральная горбольница Качканара не работает как ковидный госпиталь, но оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19."По данным региональных властей, средства на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам Качканарской центральной городской больницы (Свердловская область) за сентябрь и октябрь перечислены в медицинское учреждение в соответствии с заявкой и в ближайшее время будут выплачены медикам. Задержка связана с несвоевременным предоставлением списков медицинских работников, имеющих право на стимулирующие выплаты, заведующим отделением в связи с болезнью", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в качканарской больнице, в том числе в терапевтическом отделении, не оказывается медицинская помощь пациентам с COVID-19 - в случае подтверждения диагноза COVID-19 пациенты переводятся на лечение в перепрофилированное учреждение."Таким образом, медицинские работники терапевтического отделения имеют право на выплаты за период до 30 октября включительно в соответствии с 415 постановлением правительства РФ – за смены, когда они оказывали медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - пояснили в пресс-службе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201215/vyplaty-1589294432.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, свердловская область, качканар, общество

Качканарским медикам выплатят надбавки по COVID-19 в ближайшее время

14:09 17.12.2020 (обновлено: 14:18 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средства на стимулирующие выплаты за сентябрь-октябрь перечислены в Центральную городскую больницу в Качканаре, медики получат деньги в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава.
Информация о том, что медики из города Качканар (Свердловская область) не получили надбавку за работу с ковидными больными, была озвучена в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов заявил, что Центральная горбольница Качканара не работает как ковидный госпиталь, но оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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"По данным региональных властей, средства на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам Качканарской центральной городской больницы (Свердловская область) за сентябрь и октябрь перечислены в медицинское учреждение в соответствии с заявкой и в ближайшее время будут выплачены медикам. Задержка связана с несвоевременным предоставлением списков медицинских работников, имеющих право на стимулирующие выплаты, заведующим отделением в связи с болезнью", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в качканарской больнице, в том числе в терапевтическом отделении, не оказывается медицинская помощь пациентам с COVID-19 - в случае подтверждения диагноза COVID-19 пациенты переводятся на лечение в перепрофилированное учреждение.
"Таким образом, медицинские работники терапевтического отделения имеют право на выплаты за период до 30 октября включительно в соответствии с 415 постановлением правительства РФ – за смены, когда они оказывали медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - пояснили в пресс-службе.
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