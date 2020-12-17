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Мурманский губернатор прокомментировал отсутствие выплат медикам по COVID

Мурманский губернатор прокомментировал отсутствие выплат медикам по COVID

Все медики Кольской больницы получают выплаты за работу с коронавирусом, до сих пор жалоб не поступало, но информацию перепроверят, сообщил в своем Instagram... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:05

2020-12-17T14:05

2020-12-17T15:52

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

андрей чибис

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кола

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 17 дек — РИА Новости. Все медики Кольской больницы получают выплаты за работу с коронавирусом, до сих пор жалоб не поступало, но информацию перепроверят, сообщил в своем Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис после того, как в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным прозвучала жалоба медиков из Колы об отсутствии выплат.В ходе прямой линии с главой государства волонтер в кол-центре зачитал обращение медиков из Колы Мурманской области, которые пожаловались, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами.Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как прозвучал вопрос.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589682182.html

кола

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"Такое невозможно". Губернатор Мурманска ответил на жалобу врачей Путину "Такое невозможно". Губернатор Мурманска ответил на жалобу врачей Путину 2020-12-17T14:05 true PT1M04S

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коронавирус в россии, андрей чибис, владимир путин, кола, мурманская область, общество