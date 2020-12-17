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СК проверит информацию о невыплатах врачам в Нижнем Новгороде

СК проверит информацию о невыплатах врачам в Нижнем Новгороде

Следователи начали проверку информации, прозвучавшей во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, о невыплатах с сентября надбавок... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:00

2020-12-17T14:00

2020-12-17T14:00

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

здоровье - общество

нижний новгород

нижегородская область

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации, прозвучавшей во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом, сообщается на сайте СУСК РФ по Нижегородской области."По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

нижний новгород

нижегородская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, нижний новгород, нижегородская область