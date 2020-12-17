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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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СК проверит информацию о невыплатах врачам в Нижнем Новгороде
СК проверит информацию о невыплатах врачам в Нижнем Новгороде
Следователи начали проверку информации, прозвучавшей во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, о невыплатах с сентября надбавок... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:00
2020-12-17T14:00
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
здоровье - общество
нижний новгород
нижегородская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации, прозвучавшей во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом, сообщается на сайте СУСК РФ по Нижегородской области."По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, здоровье - общество, нижний новгород, нижегородская область

СК проверит информацию о невыплатах врачам в Нижнем Новгороде

14:00 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
Работа временного госпиталя для больных коронавирусом в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку информации, прозвучавшей во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом, сообщается на сайте СУСК РФ по Нижегородской области.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияЗдоровье - ОбществоНижний НовгородНижегородская область
 
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