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Тверской Минздрав заявил о полном объеме выплат медикам по COVID-19

Тверской Минздрав заявил о полном объеме выплат медикам по COVID-19

Выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:48

2020-12-17T13:48

2020-12-17T14:01

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коронавирус covid-19

тверская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме, сообщил минздрав региона.Информация о том, что в одной из больниц Твери работникам не выплачиваются предусмотренные законом компенсации за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, прозвучала в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина."Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова.Он отметил, что конкретный номер инфекционной больницы в обращении не был назван, поэтому сейчас минздравом будет оперативно изучена данная информация.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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тверская область

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