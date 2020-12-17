Тверской Минздрав заявил о полном объеме выплат медикам по COVID-19
13:48 17.12.2020 (обновлено: 14:01 17.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме, сообщил минздрав региона.
"Все выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объёме", - сообщает минздрав.
Информация о том, что в одной из больниц Твери работникам не выплачиваются предусмотренные законом компенсации за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, прозвучала в четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
"Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова.
Он отметил, что конкретный номер инфекционной больницы в обращении не был назван, поэтому сейчас минздравом будет оперативно изучена данная информация.
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